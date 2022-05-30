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30/05/2022

張智威：鋰電池原材料價格料回落 新能源車股將見彩虹？兗礦能源擬增持兗煤澳大利亞　兩股齊跌　點解讀？

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 嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

 

　　據國務院總理李克強要求，內地官員應在5月底前推出穩經濟政策細則，上海周末即發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，並且取消「白名單」，允許所有製造商復工復產。與此同時，高盛警告未來兩年主要電池金屬或供過於求，料鈷、鋰及鎳價格將會下跌。車股齊彈起，蔚來(09866)5月新增訂單量大幅增長，刺激股價日中飆逾6%。在新能源車成本有望降低下，前途一片光明？預期對贛鋒鋰業(01772)前景影響如何判斷？兗礦能源(01171)擬增持兗煤澳大利亞(03668)，兩股股價齊下挫，如何解讀市場反應？

 

 

影片網址：https://youtu.be/1CNJAOiLWzg

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