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30/05/2022

半夜口乾渴醒？中醫：未必是缺水！或與肺肝脾腎失調有關

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  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　你有沒有在睡覺的過程當中被渴醒的經歷？

 

　　這個時候醒過來會感覺到口乾舌燥，嘴巴當中彷彿沒有任何的水份，而且經常會出現在後半夜，由於口乾突然驚醒，這種情況如果只是出現一兩次，也算是正常的生理現象，如果次數比較頻繁，很可能就是身體出現了某一些疾病，Debby便是其中一人。

 

　　Debby求診時面腫眼腫，並說：「譚博你好，我經常半夜口乾到醒來，而且無論怎麼累，也無法再入睡，一定要狂灌一致兩杯水，才感覺緩和一些，但就無法再睡得好，有時甚至嘴巴與舌頭幹得黏在一起，喉嚨好似被火燒，灌水後又眼腫面腫，究竟何解會這樣？我出了甚麼問題？」

 

　　我答：「如果是偶爾一兩次，可能就是白天吃的東西含鹽量太高，也有可能是白天太忙，喝水不足，如果排除這些原因，持續的次數多，時間比較長，那麼就得引起重視。

 

　　夜半突然口乾舌燥？ 別總以為是缺水，或是這幾種疾病的症狀：

 

1.肝臟疾病

 

　　如果長期在生活當中出現不明原因的口乾舌燥，很可能是肝臟出現了異常，因為肝臟排毒功能失調，可能會導致夜間口乾口苦。

 

　　從中醫的角度來說，肝火旺盛的典型症狀就是口乾舌燥，當異常乾燥也會影響人體基礎代謝，身體的廢物，沒有辦法及時排除堆積在體內，就更容易出現口乾舌燥的情況，如果膽囊出現問題，就會導致口苦。

 

2.甲亢

 

　　面對口乾舌燥，有可能是甲狀腺功能異常，有一部分人出現了甲狀腺功能亢進，在發病的過程當中，甲狀腺激素分泌增多，最大的特點就是交感神經異常興奮，基礎代謝速度加快，很多人就是怕熱，異常出汗，而且伴隨著口乾舌燥，特別明顯。

 

　　如果經常半夜被渴醒，就要了解是不是甲狀腺功能出現了異常，通過調理和治療之後就會得到改善，這情況也更好地防止甲狀腺激素大量分泌。

 

3.糖尿病

 

　　糖尿病患者晚上睡覺時也會經常出現口乾舌燥，我們稱為消渴病，就是連口腔津液亦被燒幹。

 

　　人體當中的血糖很可能會在夜間出現明顯波動，所以最好在睡覺之前加強測量。

 

　　除此之外，還要考慮是不是尿崩症，尿崩症患者小便次數增多，一天可以小便6~8升，所以要不斷地喝水，口渴中樞受到刺激會提示大腦去喝水，這是腎臟虧損的體徵。

 

　　在我們中醫角度來看，以上問題都是：肺、肝、脾和腎臟失調的相互影響。

 

　　而Debby你的情況，正是由於肝腎陰虛，陰虛生內熱，內熱將體內津液燒乾。 加上長期反覆鼻敏感，需要張開嘴巴睡覺，否則無法呼吸。 肺開竅於鼻，鼻口相通，結果口腔、鼻道和呼吸道一併乾澀。

 

　　加上凌晨三點至五點就是氣血進駐肺經修復的時間，所以往往在凌晨三點後，肺經修復之時，你便會被吵醒。  」

 

　　Debby續問：「那你可以怎樣幫我？我可以怎麼辦？」

 

　　我答：「針刺佐以艾灸。

 

　　針刺：印堂、風池、肝俞和腎俞等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程。除了有效改善肝、肺、腎功能外，還可治療鼻敏感，那麼口乾便遠離你而去，治病最重要治療根本。  」

 

　　Debby點頭同意，並道：「我找你針灸，當然可以治療根本，但一般人如何緩解半夜醒來口乾舌燥的問題？」

 

　　我答：「1.多喝水

 

　　水是生命之源，人體當中70%是水份，所以平時多喝水便有助於緩解口乾舌燥，同時也減少了一些疾病，因為充足的水份可以加快基礎代謝，體內的毒素和垃圾也可以更好的代謝排除，減輕了人體器官的壓力。

 

圖片來源：unsplash.com

 

　　很多人之所以會出現這種情況，就是因為白天喝水太少，每天堅持1,500～2,000毫升的飲用水，養成多喝水的好習慣，不要等到口渴了再去喝。

 

2.少放佐料

 

　　有的人在做飯時候特別喜歡添加一些佐料，他們甚至覺得這樣可以讓食物變得更加美味，但是吃太多的調味料，很容易導致肺氣旺盛，脾胃濕熱，讓口乾舌燥情況加重。

 

　　所以平時烹飪方法盡量偏清淡，少放一些調味料，同時要控製鹽份的攝入，適度為宜。

 

3.情緒穩定

 

　　現在生活節奏快，壓力非常大，長時間處於這種高壓的環境當中，必然容易出現情緒不穩，肝火旺盛，所以更容易出現口乾舌燥。

 

　　平時應該調整好自己的情緒，保持規律作息，這樣不僅有助於身體健康，而且也可以緩解口乾舌燥。

 

　　若果生活節奏和習慣調節後問題仍然持續三天或以上，就應盡快求醫，對症治療，才能從根本上進行改善。  」

 

　　Debby說：「長知識了！」

 

 

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