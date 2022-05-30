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30/05/2022

認錯玫瑰痤瘡是暗瘡？醫生解構：面部刺痛！有灼熱感！一文睇晒成因徵狀、治療方法

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Photo: 由作者提供

　　夏天終於來到了，炎熱的天氣加上長時間佩戴口罩，很多皮膚的疾病會惡化，例如暗瘡及玫瑰痤瘡等。很多人以為面頰長了粒粒就是暗瘡，誤將玫瑰痤瘡當暗瘡處理，令病情進一步惡化，嚴重的話會留下疤痕。

 

（網上圖片）

 

暗瘡和玫瑰痤瘡的分別

 

　　玫瑰痤瘡和暗瘡表面上很相似，症狀都包括面部泛出現紅點（丘疹）和脫皮，容易令人混淆。暗瘡常見患者是青春期或成年男女，成因是因為油脂分泌過多，造成毛孔堵塞，加上細菌增生，引致毛囊發炎。暗瘡主要在面部、胸部或背部等油脂分泌較多的位置形成，大部分會有膿頭和黑頭粉刺等等。

 

（網上圖片）

 

　　玫瑰痤瘡的玫瑰是指面部血管出現病理性增生，令面部過度充血，出現紅斑；痤瘡則是指毛囊發炎造成的石頭瘡。玫瑰痤瘡主要在20至40歲的女性身上出現，成因暫時未完全掌握，但現時證據指出或與遺傳基因、血管神經病變和毛囊內的蠕型蟎蟲有關。玫瑰痤瘡常見於面部中央，包括額頭、眉心、鼻子、面頰及下巴等位置，長的痤瘡不一定有膿頭（石頭瘡）和面上有明顯的微絲血管。除此之外，玫瑰痤瘡患者會有面部刺痛、灼熱、眼部不適等症狀，小部分嚴重患者的鼻子會變得又紅又大，皮膚質地變厚和粗糙，即俗稱的「酒糟鼻」情況。

 

（網上圖片）

 

誘發玫瑰痤瘡的因素

 

　　誘發玫瑰痤瘡的因素一般是會令血管擴張，外在因素包括飲食（飲用含咖啡因和酒精飲品、辛辣食品等）、陽光照射、炎熱的天氣、侷促的環境如配帶口罩和藥物（長時間使用類固醇藥膏的病人）。內在因素則是情緒壓力，很常見會誘發玫瑰痤瘡。

 

（網上圖片）

 

玫瑰痤瘡的治療

 

　　玫瑰痤瘡暫時沒有根治的方法，主要透過藥物和非藥物的方法減輕病徵和復發機會。治療玫瑰痤瘡很重要的一環是改善日常生活習慣。以下有些預防玫瑰痤瘡的小貼士

 

1.    注意飲食：忌酒、咖啡和辛辣食物

2.    注意防曬：避免長時間在室外逗留曝曬和塗上防曬霜

3.    調節自己的情緒和壓力，時常保持心平氣和

4.    盡量使用溫和的護膚產品，避免使用含磨砂，減少刺激皮膚

 

（網上圖片）

 

　　經醫生作出診斷後，會根據病人的病情嚴重程度作出不同的治療方案，一般分為以下三種：

 

　　1.    外用藥膏：消炎藥膏如metronidazole/ tacrolimus，含有維他命A 或杜鵑花酸的藥膏，驅蟎蟲的藥物（ivermectin）

 

　　2.    口服藥物：常用藥物包埋抗生素如macrolide或tetracycline 和口服A酸，一般療程為期三至四個月，期間需要定期抽血檢查。

 

　　3.    激光或集束光（彩光）治療：改善玫瑰痤瘡引起的微絲血管擴張和泛紅，減少復發。一般療程為二至四個月，病人需每個月接受一次治療。

 

（網上圖片）

 

　　如有疑惑，請向你們的家庭醫生或皮膚科醫生作出查詢。

 

 

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