【etnet Bonus賞你】《從ESG綠色金融到碳中和》邵志堯博士 (乙本)

邵博士又一新力作《從ESG綠色金融到碳中和》，一本簡單易明的書籍令讀者由門外漢到認識基本知識，邵博士是少數金融和環保從業員分享行內綠色金融知識的傳道者。



～～商界翹楚一致推介～～



胡伯杰 — 大灣區碳中和協會創會會長

“地球，並不是我們從前人繼承而來，而是我們向孩子們借來暫用的。”



徐柱良 — 金山能源集團主席 (663)

“「多一點理解，擔一份責任，獻一抹光亮」，地球就有更長的壽命。”



伍敏 — 華業金控集團總裁

“企業應響應國家號召，推動綠色科技、可持續投資等發展，攜手共建綠色零碳大灣區。”





如果你想擁有邵博士新書《從ESG綠色金融到碳中和》? 快啲玩遊戲啦!



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問題: 點解你想擁有邵博士新書?

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遊戲玩法：

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獎品：《從ESG綠色金融到碳中和》乙本 (名額15個，將以郵寄方式送出)

活動截止日期: 2022年6月4日 (截至晚上11:59)

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活動條款及細則:

1. 活動將於2022年6月4日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為《從ESG綠色金融到碳中和》乙本 (名額15個，將以郵寄方式送出)，經濟通將根據答案選出得獎者，參加者不得異議，並以郵寄方式送出獎品，參加者將承擔郵寄風險。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

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