4宗疑BA.2.12.1 太古城麥當勞患者同座 康景C座3確診

【晴報專訊】本港昨新增275宗確診，當中4宗疑感染BA.2.12.1變種，包括住在康景花園C座的一家3人；跟早前太古城群組患者同座，惟不同層及坐向，另1名51歲男亦住在太古城。

歐家榮指，太古城及筲箕灣一帶疑有隱形患者，籲居民有病徵應做快測。（資料圖片）

衞生防護中心稱，太古一帶或有隱形傳播鏈，籲居民有病徵應做快測。而中環2酒吧群組亦增19宗個案，其中2人曾先後到2間酒吧，但估計未必是群組源頭。

昨日多4宗懷疑BA.2.12.1個案，包括一對住在康景花園C座的母女及同住外傭，而2名同住家人檢測陰性亦無發病；另一個案涉住太古城高山台廬山閣的51歲男子，其2名家人則陰性。

傳染病處首席醫生歐家榮指，4宗個案與早前BA.2.12.1個案暫未發現關連，僅染疫一家所住大廈跟早前屬太古城麥當勞群組的患者同座，惟不同層數及坐向，而一家亦無到過涉事麥當勞，母親及外傭早前強檢均呈陰性。但歐指，太古城及筲箕灣一帶相信有隱形患者，籲居民有病徵應做快測。

2人曾先後到2酒吧

而中環Iron Fairies及Zentral酒吧昨分別多11宗及8宗個案，其中相識的29歲男及30歲男前日（29日）強檢揪出，他們本月21日曾一同到Iron Fairies，逗留半小時後再到Zentral。歐指，30歲男於26日發病，可能在酒吧感染，另1人則無病徵；而Zentral早於本月20日已有個案發病，料2人非感染源頭。他稱，2間酒吧人多擠迫，Iron Fairies31個環境樣本全屬陰性，但機電署初步發現2酒吧通風都不理想，料會再有新個案，並續跟進有否違規。

網傳涉事酒吧曾邀DJ打碟，蘭桂坊協會總監張素媚昨稱，當局立法時未介定打碟是否屬現場表演，後來向署方查詢才知；亦有業界認為只要遵從防疫要求，應放寬規定。但歐家榮重申，酒吧要遵守表列處所規定，是否調整規定或引入額外措施則待相關部門決定。

另昨有48宗輸入個案，其中1宗為第8日檢測陽性，19歲男患者由美國返港，CT值大於30，料為復陽個案。而昨增2宗死亡個案，分別為84歲及65歲長者，均有長期病。

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