紅館騷尾場唱到凌晨1時 張敬軒晚晚超時罰款過百萬

【晴報專訊】張敬軒前晚舉行紅館演唱會尾場，邀得男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer），以及老友王菀之（Ivana）任嘉賓。Ivana在台上讀出「情信」搞喊軒仔，場面感人；軒仔唱到凌晨1時10分才捨得完騷，他更自爆因晚晚超時，遭罰款超過七位數字。

軒仔感恩獲粉絲支持，他亦拼命唱回饋歌迷。

張敬軒前晚舉行第26場紅館騷，他在台上有感而發說：「自出娘胎以嚟都無諗過開多過25場演唱會，今晚（前晚）仲開到26場，呢場更係我人生中第50場紅館騷。」前晚軒仔邀得老友王菀之任嘉賓，他形容Ivana說：「我哋除咗係靈魂交集嘅朋友，仲試過出生入死。有次出埠表演，因為主辦方溝通有問題，我哋被困以為走唔到，好彩朋友救我哋，我哋先可以完整咁企喺舞台上。」「皇上」軒仔更半跪地迎接「皇后」Ivana，全場哄動。

聞王菀之情深讀信爆喊

軒仔指Ivana的信「刺中他的心」而失守落淚，二人相擁場面感人。

軒仔指Ivana的信「刺中他的心」而失守落淚，二人相擁場面感人。

Ivana在台上讀出親手寫的信件：「幾年前你喺同一地方問過我，如果下一世遇唔番我點算？」軒仔聞言忍不住爆喊，Ivana亦哽咽說︰「我會搵番你！」兩人深深相擁，場面感人。隨後，第二位嘉賓陳卓賢（Ian）送上自己第一架模型車給軒仔，軒仔則笑指Ian搶去了他的銀行廣告代言，同時主動為下月牛一的Ian獻唱生日歌。至於第三位嘉賓柳應廷則在encore時段登場，Jer送上珍藏的軒仔《酷愛》CD，軒仔笑說：「大家聽唔聽到代溝，佢人生買第一張碟係我隻碟。」而軒仔全晚encore了五次，最後在凌晨1時10分才完騷。

Ian在台上承諾將來買車，一定載軒仔遊車河。

軒仔搞笑自嘲跟Jer有代溝。

軒仔騷後受訪，對於演唱會幾乎晚晚超時，他說：「26場演唱會，罰款起碼七位數，如果唔係紅館有限制，佢哋（粉絲）企幾耐，我都會唱幾耐，因為呢啲係愛。其實我都有打畀楊生（老闆楊受成）講唔好意思，但呢啲錢對佢嚟講濕濕碎啦，佢話無嘢緊要得過支持者對我嘅support。」談到今次開騷嘉賓眾多，軒仔笑謂︰「佢哋真係好錫我，我唔主張嘉賓送禮物，但依家個個都送，好似我榮休演唱會咁。」

自掏7位數成立舞者基金

有指《聲夢》學員冼靖峰是軒仔的忠實歌迷，但未獲邀任嘉賓，令冼靖峰粉絲不滿，軒仔說：「粉絲角度好單純，淨係想自己偶像得到多啲嘅機會，佢有傳短信畀我，話呢幾日嘅新聞希望無影響到我；我叫佢加油，做多啲好作品畀觀眾，比做嘉賓更有意義，可能將來有機會合作。」另外，軒仔透露正籌備成立舞者基金：「今次演唱會嘅dancers，好多要打三、四份工嚟追夢，而自己平日使費其實唔多，應該攞啲出嚟幫助有需要嘅人。我諗要拎七位數字出嚟，或者叫老闆幫下手。」

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