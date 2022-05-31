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31/05/2022

等發酵

#啤酒股 #汽車玻璃股
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　　昨日(30日)33板塊升跌情況：

 

 

　　迄12:30，上升板塊：23；下跌板塊：10。

 

　　至4:30收，上升板塊：28；下跌板塊：5。

 

　　前市恒指收：20697.36。

 

　　昨市恒指收：21123.93，升426.57。

 

 

　　前市期指收：20754。

 

　　昨市期指收：21067，升313。

 

　　前市高水：57；昨市低水：57。

 

　　前市大市成交：1200.55億元。

 

　　昨市大市成交：1288.11億元，增87.56億元。

 

　　前市期指成交：114552張。

 

　　昨市期指成交：7861張，減106691張。

 

　　國內撐經濟之舉陸續有來，深圳的撐，已於上周出爐；上海的撐昨日出爐了，撐的方案先有房、車、銀行寬信貸，其他的要細講了。每個撐方案，都可以支持某些板塊，但成效，還是要等發酵的。

 

　　5月27日，工信部在提振工業經濟電視電話會議中提出，要組織新一輪新能源汽車下鄉活動。5月29日上海發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，提出年內將新增非營業性客車牌照額度4萬個、個人報廢/轉出並購買純電乘用車將補貼1萬元/台。這與5月26日，深圳出台的刺激方案相若。

 

　　2021年乘用汽車在二線及以下城市佔總銷量比重為66.4%，而新能源汽車在二線及以下城市佔比僅為51.6%。因此，新能源汽車在二線及以下城市的銷售空間是相對大的。

 

　　新能源汽車及傳統汽車雖然將利好，但車廠間競爭是厲害的。而汽車零部件，尤其是玻璃，則寡頭壟斷是存在的，故投資者與其買車股，不如買汽車玻璃股。

 

　　另方面，國內的啤酒消費，應在疫情漸退後，會出現報復式反彈。因此昨日國內三隻啤酒股都見造好，伴隨住啤酒消費的，還有火鍋股等也可望好。

 

(iStock)

　

　　今天推介的華潤啤酒（00291）和福耀玻璃（03606），就是在這情況下，被挑出來。

 

 

　　呀！如果第六波、第七波疫情出現，這些內需股會否變成「耐衰」股？不會啦！中國對抗疫、防疫措施是永遠叻過老番，因為中國人知錯能改。防疫、抗疫會改成點？明天續。

 

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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