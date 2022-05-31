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31/05/2022

不該缺的還是照缺不誤，全台上演兒童疫苗之亂

#台灣 #陳時中 #新冠肺炎 #與病毒共存 #兒童死亡率 #腦炎
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　難纏的新冠肺炎病毒，打亂全球生活步調兩年多，就算早期有辦法防堵病毒在境外的地區，像是台灣，如今也陸續被傳染力強大的Omicron攻破。不過一旦改採取與病毒共存政策，感染人數立刻激增，頓時成為當前全球人均確診病例和死亡人數最高的幾個地區之一。彭博社(Bloomberg)近日公布的全球防疫韌性評比，台灣在榜單中暴跌成為倒數第3的51名。韌性評分也驟降到57.4分，是5月份評比中下降幅度最大的地區。

 

　　就算是把「與病毒共存」掛在嘴上，但是越來越多的研究顯示，新冠肺炎長期後遺症的恐怖，有可能影響到心肺、腦部、骨骼，不勝枚舉，相信隨著對這種病毒的了解持續增加，嚴重的後遺症也只會多不會少。不要說真的感染了，打疫苗的後遺症也層出不窮。對我而言，還是能躲就躲，實在躲不過再接受現實，所以種種相關防疫物資當然不可少。隨著情勢演變，快篩已經成為當前的生活必需品。不過台灣政府當然還是秉持「逢中必反」的一貫最高指導原則，外加「美國老大哥永遠最好」的信念，防疫並非實際考量最優先，還是充滿政治色彩。

 

　　台灣衛福部長陳時中說，民眾要自己進口快篩劑，就要自己負責。言下之意，還是有政府把關、通過進口核可的快篩比較好。有趣的是，事實似乎並非如此。台灣媒體爆出，上個月德國官方針對該國市售的超過200款家用快篩進行檢測評比，其中10款快篩準確率超過九成，多達9件是中國生產。而台灣許可的快篩準確度普遍不高，其中還有3個廠牌快篩，被判定根本無法測出Omicron變異株，篩了也是白篩，鼻子是戳心酸的。但是只要是中國製，就算物美價廉，也通過歐美國家的認可，台灣政府還是一律先貼上各種負面標籤。

 

　　經濟部長王美花的邏輯很妙，她說「非常便宜的快篩劑，都來自中國大陸」。如果大陸快篩「太便宜」，那就沒人會買其他廠商的快篩劑，形成壟斷，「對市場造成影響」。買東西的人，竟然會嫌價格太便宜，真的匪夷所思。根據統計，去年中國大陸出口多達110億美元的快篩劑，逾半銷往歐盟，美國也有超過4.2億美元之多。美國人都相信並且廣泛使用的大陸快篩，民進黨政府卻嫌人家便宜無好貨，說穿了就是排斥大陸貨，簡直就是2020年推掉上海復星BNT疫苗導致台灣發生疫苗恐慌的事件重演，邏輯也一模一樣。

 

　　台灣這一波Omicron疫情，隨著兒童死亡率上升，以及感染腦炎個案增加，引起家長恐慌。根據當地醫生披露數字，日本染疫兒童死亡率是10萬分之0.55、韓國10萬分之0.86、新加坡為0、台灣則是10萬分之5，台灣染疫兒童死亡率是日本的10倍、韓國的8倍。過去一個多月，台灣兒童感染Omicron已有16宗重症，7人發生腦炎，其中5人因腦炎死亡。對於這種情況，衛福部長陳時中，則以沒想到案例相對較多，輕輕一筆帶過。

 

台灣兒童染疫死亡率是日本10倍引發關注。

 

　　當局上星期開始為5-11歲兒童安排打復必泰疫苗，許多家長清晨就冒雨排隊塞爆各接種站，繼上周快篩劑之亂後，全台正上演兒童BNT之亂。

 

清晨排隊搶打針讓台灣家長叫苦連天。

 

　　當局之前整天把「超前部署」、「有政府會做事」掛在嘴邊，不過事到臨頭，不該亂的還是照亂，不該缺的也還是照缺不誤。
　

 

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