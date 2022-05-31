美國禁槍難的「深層次矛盾」





上星期美國得克薩斯州尤瓦爾迪市羅布小學發生槍擊案，19名學童和兩位老師被殺，而18歲槍手的行凶動機至今未明。此案震驚全球，槍支氾濫給美國社會帶來的災難再次成為輿論焦點。但血案發生僅三天，美國全國步槍協會(簡稱NRA) 就在得州最大城市休斯頓召開年會，展示售賣各種槍械彈藥，並邀請前總統特朗普等共和黨政客到場發表演講，反對收緊買賣槍支的相關法律。面對如此強烈的反差，很多人想知道為甚麼在美國禁槍這麼難？為甚麼NRA可以這麼放肆？



(iStock)



逆民意，政客阻背景調查



槍殺無辜的慘案每天都在美國發生，傷亡人數超過4人的集體槍擊事件尤其令人難以接受。根據美國非營利組織槍支暴力檔案(Gun Violence Archive)的數據，今年1月到5月已經有221起集體槍擊事件。美國哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)的統計數字，反映出這種集體槍擊案連續多年呈上昇趨勢。



(CBS News 的電視截圖)



傳媒在羅布小學槍擊案第二天做的民意調查顯示，73%的被訪者強烈支持在賣槍之前對購槍者進行背景調查，另有15%的被訪者支持這一要求。換句話說，88%的美國人支持立法規定售槍之前必須做背景調查，但共和黨聯邦參議員仍然反對這項立法，繼續為自己的私利而對抗美國主流民意。人氣超高的美國職業籃球NBA金州勇士隊教練史蒂夫．科爾(Steve Kerr)日前對這50名共和黨參議員提出嚴厲譴責，因為他們為了保住自己的權力，毫不在乎美國人的生命，是50人「綁架了九成民眾」。那段視頻在社交媒體上流傳甚廣，3700多萬人次觀看，我自己也轉發了，因為我覺得科爾言簡意賅，戳中了要害。西班牙首相也在推特上轉發了這段視頻。



(西班牙首相的推特截圖)



這些共和黨參議員究竟怕甚麼？答案是他們怕得罪NRA這部龐大的競選機器。有151年歷史的NRA曾經主要關注槍支本身的安全問題，以及為擁有槍支的人提供服務。但從上世紀80年代開始，NRA逐漸變身為一個比較激進的政治組織，其首要任務是反對各級政府和立法機構為槍支買賣設限，主要手段就是變相收買政客。時至今日，擁有500萬會員的NRA早已變成共和黨政客的金主，如果支持其主張便可得到一大筆競選經費，反之就要遭受圍剿。一些議員為了獲得連任、掌握權力，不惜放棄原則和良心，站到民意的對立面。舉例來說，眾議院已經通過了有關購槍前先做背景調查的議案，但由於共和黨參議員的阻撓，該議案至今未能獲得參議院通過，無法成為國家的法律。



再比如，得州買煙買酒的法定最低年齡是21歲，但年滿18歲就可以購買長槍，在羅布小學行凶的槍手就是剛過18歲生日便合法買到作案用的槍。輿論要求將購槍的最低年齡提高到21歲，但代表得州的聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)作為NRA的代言人，堅決反對這一要求，理由是立法不可能解決問題，因為殺人犯總能弄到槍。特朗普上周在NRA年會上進一步聲稱，精神健康問題才是發生眾多槍擊案的根源所在，應當更容易地把那些有病的人關到精神病醫院。他還強調，要加強學校的保安，給學校安裝金屬探測器，給老師發槍，讓老師在遇到這種突發事件時能夠很好地處理。



特朗普這種強詞奪理是本末倒置，難道應該把學校搞得像監獄嗎？這對學童的心理健康會帶來多麼嚴重的負面影響？



引憲法，槍主拒與時俱進



美國憲法第二修正案規定，「人民有權擁有和攜帶武器」，這一權利任何人不得侵犯。兩百多年前制定的這一法律，目的是為了保證人民的生命安全，因為當時美國大部分地區仍是荒蠻之地。作為公認的普遍原則，後人既要考慮立法的原意，也要考慮今時今日的客觀環境。隨著社會的發展，美國各州兩百年來均對購買和擁有槍支做出了不同的規定，包括甚麼人符合甚麼條件才可以購買、擁有槍支；可以帶哪些槍支(長槍或手槍)到公共場所；甚麼類型的槍支彈藥可以銷售、哪些槍械必須禁售。儘管槍支氾濫已對普通民眾的生命安全帶來巨大威脅，但一些人為了私利，片面地用憲法條文作「擋箭牌」，反對任何限制性的立法，這是拒絕與時俱進，而非依法維權。



有些人還吹捧所謂的「槍文化」(gun culture)，讚揚它體現了美國的「獨特性」，令美國與眾不同。NRA及其支持者進一步將它與捍衛美國傳統、弘揚愛國主義畫上等號，導致持不同觀點的民眾在這一問題上嚴重對立。(主張禁槍就是不愛國嗎？)如今，對立法管控槍械售賣的態度與對同性戀擁有平等權利的立場以及是否支持婦女有權墮胎，已成為三個最敏感的政治話題，從社會與文化的層面進入到選舉政治領域，而參選公職的政客必須對這三個問題表明立場。



美國各級官員和議員都是經選舉產生的，參選需要經費，這使得各種利益集團有能力影響選舉結果，立法管控槍械的爭議凸顯了這一制度性缺陷。只要政治環境不變，國會的立法程序就會會受阻撓，治理槍支氾濫也就難見明顯成效。這是無法打破的宿命嗎？