即Check！有無你食開嗰款？3款花生醬疑受沙門氏菌污染須下架！食安中心︰誤食可引致發燒、嘔吐腹瀉（附產品資料）

花生醬控要留意啦！近日食物安全中心發出食物警報，市面上有3款進口花生醬產品，部分批次疑受沙門氏菌污染，錯誤進食會引致發燒和腸胃不適！即往下睇產品資料啦！

（圖片來源︰Pexels）

食物安全中心指，美國食品藥品監督管理局及加拿大當局分別發出通告，部分Jif花生醬產品因可能受沙門氏菌污染而正在當地回收。這次受影響產品在美國肯塔基州列星頓的工廠生產，批次編號為1274425到2140425（見於食用日期旁邊），均以425結尾。

即睇產品詳細資料︰

1. Creamy Peanut Butter

（網上圖片）

品牌︰Jif

來源地︰美國

淨重︰每樽454克

此日期或之前食用︰2023年11月12日、2024年1月7日、2024年1月8日、2024年2月11日

2. Crunchy Peanut Butter

（網上圖片）

品牌︰Jif

來源地︰美國

淨重︰每樽454克

此日期或之前食用︰2023年11月16日、2024年1月16日、2024年2月7日

3. Creamy Peanut Butter Portion Control Cup

（網上圖片）

品牌︰Jif

來源地︰美國

淨重︰每杯21克

此日期或之前食用︰2022年10月13日、2022年11月5日、2022年11月21日

感染沙門氏菌可發燒及腸胃不適！

食安中心呼籲停止食用上述受影響產品，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。如果大家有購入以上的產品，可以致電進口商熱線2898 3252，查詢有關產品的回收事宜。