經營社交媒體，有水就要快抽？做網上營銷，速度比質量更優先，貼巿你就贏？

曾經聽過「100毛」的前「腦細」林日曦做過分享，他說有一次被粉絲留言說到：「過咗廿四小時嘅水，唔准抽。」而秉承這個發言，「100毛」的「抽水post」亦當真做得非常「貼市」，反應非常快。

現今世代社交媒體應用程式非常發達，人人都可以成為KOL （key opinion leader）的時代，銷售從業員們都很努力經營自己的社交媒體，然而因為資訊被「碎片化」的關係，導致很多話題、資訊的傳播速度更快，但「壽命」（被討論時數）縮得更短，所以要「蹭熱度」的話一定要「快、狠、準」。

就以最近熱議的「JD vs AH 誹謗」官司，有一個台灣的YouTube Channel （名叫「好機車」）專門作重點剪輯，英譯中字幕，還有為不懂法律或事情始末的觀眾作解說。筆者作為一個對事件有好奇、英文不好又懶於作資料搜集的觀眾，就非常喜歡以此頻道接收有關資訊。而後來筆者就發現原來此YouTube 其中一個主要製作是英語教學視頻（收費那種），而他亦會在解說官司的視頻中插入自己的廣告，而因為他在官司解說中會細心教育一些英語單詞在日常用法和法庭用法的分別，這種細心獲不少觀眾的歡心，而在短短兩周他的網上課程就爆滿了（他自己在其中一條片公布）。

就此筆者發現，就算有「熱度」的事件（一場在美國發生的官司）與自己的本業（做英語教學）不算有直接關係，但他的解說片能很好的篩選到他的「目標客戶」—— 一些要靠他協助繙譯才可以容易吸收英語內容的觀眾們，而藉著他仔細又風趣的解說，不少人亦願意付費上課，就算不願付費上課，也會在片中作「捐款」支持。而因為這種實際的支持更加令該位YouTuber update 得更快速，而同時他的「訂閱數」亦因為這一輪的片而增加，進入一個非常正面的循環。

在此筆者又要舉一舉另一個例子了，上一周的另一件熱議事件，就是價值超過HK$50,000 的真人等高天線得得B擺設的事件。首兩天主要的討論重點都在於誰是誰非，應否賠償等。但過了一陣子就有很多的法律專家出來作提醒，如何保障自己權益；筆者亦有很多同業亦都分享專業知識，關於哪種險種有機會能保障相關情況。筆者亦有查看那些帖的留言，這種軟性銷售模式的確使更多人更容易接納而認真查詢，當然筆者無從考究他們是否真的能成交，但至少可以獲得不少曝光甚或客人信賴。

網上圖片

坦白說這種網上營銷的動作是全世界都可以做的動作，但如果你慢了一周才發文分享，人家都已經在討論另一種話題了，到時候你不但只不能突圍而出，更加顯得你不夠緊貼時事。事實上網上營銷的經營，速度真的比質量更為優先，要突圍而出，真的要反應敏捷。試想想筆者的第一個例子，如果官司案件的勝負已分，YouTuber 才作總結或作案件解說，一般人都只關注結果，未必有很多人會倒過來追查事情起因經過，錯過了時機，視頻的點擊率自然會低下，就做不到現時的效果了。

當然世事往往不能盡如人意，我們正職做銷售，不是做「KOL」不是做「帶貨」，現實中亦不會每天都有「水」可「抽」，只能盡量力保不失，在我們不能盡佔先機的情況下，都要竭力做到人有我有，不然就會有缺乏資訊而被市場淘汰的危機。

在發稿的這一刻已經踏入6月了，2022年不知不覺已走了一半，希望大家能事事順利，在下半年再創佳績！