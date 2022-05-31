節日轉發短訊都要講禮儀！別再轉傳「端午節快樂」了！屈原投江自盡，何來快樂？

現代每逢節日都有個儀式感，就是總會收到轉傳過來的節日快樂的打招呼溝通詞或節日卡。每年農曆五月初五（今年陽曆是6月3日）是端午節，總會如常收到這個節日賀辭，說端午節快樂。每次收到這一句，心中又會提一下自己，千萬別轉傳了！

事實上，不是所有節日都是快樂的。新年快樂、中秋快樂、冬至快樂，都很合理，清明重陽都是拜祭先人的節日，你不會祝人清明重陽快樂的。端午節本質有其歷史意涵，端午節就不應該説快樂的，但是很多人都習慣了逢節日就是祝快樂，卻忽略了這個節日本身的意義。

端午節起源於中國，最初爲崇拜龍圖騰的部族舉行圖騰祭祀的節日，以龍舟競渡形式舉行部落圖騰祭祀的習俗。後因戰國時期的楚國詩人屈原在農曆五月初五抱石跳汨羅江自盡，統治者爲樹立忠君愛國標籤將端午作爲紀念屈原的節日。

（圖片由作者提供）

據記載，屈原是春秋時期楚懷王的大臣。他倡導舉賢授能，富國強兵，力主聯齊抗秦，遭到貴族子蘭等人的強烈反對，屈原被罷職更被驅逐城外。流放中寫下憂國憂民的《離騷》、《天問》、《九歌》等不朽詩篇。後楚國被侵略，屈原仍然心繫祖國，心如刀割，於五月五日抱石投汨羅江尋死。屈原死後，楚國百姓非常哀痛，紛紛湧到汨羅江邊去憑吊屈原。漁夫們劃起船隻，在江上來回打撈他的真身。有位漁夫拿出爲屈原準備的飯團、雞蛋等食物丟進江裏，他認為讓魚龍蝦蟹吃飽了，就不會去咬屈原的身體了。人們見後紛紛仿效。一位老醫師拿來一壇雄黃酒倒進江裏，要藥暈蛟龍水獸，以免傷害屈原。後來人們用樹葉包飯，外纏彩絲，發展成今天的糉子。

從此，每年的五月初五，就有了龍舟競渡、吃糉子、喝雄黃酒的風俗來紀念愛國詩人屈原。

現代一般人就將這端午紀念日的普遍價值及焦點集中放在食糉子方面，商業行為五花八門，消费選擇方面也包羅萬有！雖然都是商業活動，但是也值得注意一下節日的措辭。

端午節是一個祭祀、紀念屈原投江自盡的日子，又何來快樂呢？有人可能說畢竟是假期，送上假期愉快也可？但是這個假期是因甚麼而來呢？根源就是有根本之意涵，不應這樣隨便的。以這個節日之名來祝說快樂有點那過了。所以在端午節這天要向親朋打個招呼的話，就說聲端午安康，端午吉祥就好了。

文章上線後還有幾天就是端午節，所以，我也在此跟大家說端午節安康吉祥！

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）