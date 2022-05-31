發展綠色經濟離不開市場和價格！智慧化生活如何推進綠色消費應用？

現在很多企業家都談綠色經濟，但是有一種傾向，好像一提到綠色經濟，馬上就想到政府要做甚麼，可能沒法進行市場運作，這樣把政府和市場先對立起來了。綠色經濟只有通過市場才能真正的實現。進一步來講，消費者是不是願意為更環保和更低碳的産品和技術支付價格。離開了市場，離開了價格，我們很難發展綠色經濟。

首先，價格是一個信號，告訴我們甚麼事情該做，甚麼事情不該做。我們綠色要綠色到甚麼程度，低碳要低碳到甚麼程度，誰能夠告訴我們？最終只有價格。我們沒法相信，靠某一些人坐在屋子裏頭就能確定哪個標準一定是對人類最好的標準。

第二，價格是一種激勵機制，激勵人們選擇正確的行動。如果我們想節約用水，最有效的辦法就是把水價提高。我們要節約能源，最有效的辦法就是把能源的價格提高。

第三，綠色經濟要發展最終來自技術創新。數字經濟、綠色經濟已經成為新產業、新經濟的主要特徵。所謂數字經濟，個人理解為智慧經濟，以互聯互通、智慧為主要特徵的經濟。所謂互聯互通，就是在5G以上無線網路的連結下，實現智慧一體的生產方式、生活方式。所謂綠色經濟，就是以碳中和為主的產業經濟，即在生產過程中、生活過程中不產生碳排放的生產和生活方式。

其實人類在某些方面是很無知的，我們的行為對外部環境造成甚麼樣的影響，我們並不清楚。包括氣候的變化、溫度的上升，究竟多大程度上是人類的行為導致的，我們也不是很清楚。但是經驗證明，市場是糾正錯誤的好辦法，市場通過價格的調整，通過各方面的影響，使我們糾正錯誤。所以，在發展綠色經濟方面，我們還是應該對市場有信心。

在當前數位經濟和人工智慧時代，綠色產品線上推薦購買、智慧打車綠色出行、舊產品線上回收、互動分享等充滿科技元素的綠色消費模式改變著人們的生活方式。與之對應，推進綠色消費也需要更加資訊化、智慧化和個性化的手段。傳統的大眾化、公共化、集中化推進手段越來越不適應數字經濟和人工智慧時代的要求，更有效、更普遍的推進手段是針對個體獨特情境「量身定制」智慧化、個性化、精細化手段，新一代資訊技術應用(如智慧手機、社交媒體、APP應用、5G技術等也使推進綠色消費的智慧化手段成為現實。下面我們從綠色消費過程的四個主要領域（購買購置、使用消費、廢棄回收、分享互動）分析智慧化生活在推進綠色消費中的一些應用。

將智慧化生活將科技與綠色消費融合，可以更有效地推進綠色消費從需求到供給、從理念到實踐、從舉措到成效的實現，並逐步向高品質和高層次升級，是推進綠色消費的有效手段，值得各類工商企業、網絡平台、非營利組織、政府機構等高度重視。當然，智慧化生活的應用需要深入洞悉當前數位元經濟和人工智慧時代受眾的新需求、新動向和新特徵，在此基礎上有效設計智慧化生活的格局、邏輯和模式（其中，政府和平台的有效監管也不可或缺），這樣才能更有效地推動綠色消費，促進綠色發展。

實現城市的可持續發展，並非僅僅在於基礎設施的完善，更在於以滿足群眾出行需求為原點，實現城市環保、經濟的綜合發展。