日本旅行團｜終於可以返鄉下！精選4大旅行社日本團：包隔離酒店費？最平$5,999遊沖繩！北海道團一萬蚊有找？邊個最吸引？

相隔兩年，有得返鄉下喇！早前日本宣布由6月10日起將恢復接待外國遊客入境，雖然首階段只接受旅行團形式，但想信仍然無阻「歸家心切」的大家！不少旅行社已陸續推出各種日本旅行團，花多眼亂得無從入手？不用擔心！編輯部為大家精選了4大旅行社的日本旅行團資料，除了豪華級立山黑部小包團，亦有$6000元有找的沖繩4日遊，豐儉由人，你又有興趣嗎？

【日本旅行團】縱橫遊：共43團！$22,888包隔離酒店費用！

先來看看向來日本旅行團為主的縱橫遊！適逢日本開關，縱橫遊一共推出43個日本旅行團，由豪華小包團至基本5日遊都有，任君選擇！最貴的11天立山黑部小包團讓大家可在11日內由名古屋玩至福岡，行程包括上高地、祖谷溪、小豆島、金澤21世紀美術館、兼六園等，更會到上月才開山的立山黑部！小包團叫價$34,999起，當中更有5 晚入住特色溫泉旅館，高質！

4月15日才開山的立山黑部。

（圖片來源：立山黑部阿爾卑斯山脈路線）

位於上高地的田代池。

（圖片來源：上高地官方網站）

金澤21世紀美術館

（圖片來源：金澤21世紀美術館）

而最抵之選則有$6,499起的5天關西團，遊覽熱門景點清水寺、嵐山、白濱溫泉等，亦會到和歌山貴志站探訪第二代貓站長「二玉」。而說到最筍，想必一定是$22,888起的立山黑部全包團，行程與豪華小包團相約，同樣會去立山黑部、上高地、白川鄉等，但價錢已包含回港隔離酒店費用，不用自己額外花費「撲」酒店，十分抵！

嵐山竹林

（圖片來源：日本國家旅遊局）

和歌山貴志站第二代貓站長「二玉」

（網上圖片）

11天立山黑部小包團

價錢：$34,999起

出發日期：7月1日至9月30日

詳情：按此

5天關西大阪京都團

價錢：$6,499起

出發日期：即日至9月30日

詳情：按此

8天立山黑部全包團

價錢：$22,888起

出發日期：6月17、24日；7月1日

詳情：按此

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