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01/06/2022

遭郭晉安突襲拉低口罩 陳豪無嬲：係有少少突然

#陳豪 #郭晉安 #栢天男 #吳卓羲
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　　【晴報專訊】陳豪是圈中著名「防疫大使」，為了妻兒健康，他每日幾乎24小時罩不離口，連睡覺都戴口罩。不過，日前他與郭晉安出席無綫節目巡禮，受訪時安仔手多多拉低陳豪口罩，事後被網民斥責無禮貌。陳豪前晚輕鬆表示只是小事一樁，安仔當刻是友善的舉動，彼此依然十分老友。

 

陳豪手背貼上比卡超膠布，秒變可愛大叔。


　　陳豪前晚聯同黃德斌、吳卓羲及栢天男等，出席新片《逃獄兄弟3》首映禮。只見陳豪手背貼上可愛的比卡超膠布，他解釋女兒因快手關上車門，意外弄傷他的手，「囡囡好內疚，差啲想喊，仲搵咗塊膠布畀我，我同佢講爸爸無事，真係甜到入心。」

 

郭晉安（右二）接受訪問時，突然扯開陳豪的口罩。（網上截圖）


　　提到早前陳豪接受訪問時，突遭郭晉安拉低口罩，不少網民斥責安仔無禮。陳豪大方笑說：「安仔係友善嘅舉動，我同佢拍《白色強人II》之後friend咗，佢只係唔想我戴住口罩見觀眾，其實好小事嚟，安仔係我嘅good friend。（當刻覺得尷尬？）係有少少突然，但如果我介意，就即刻戴番啦。」他前晚亦除口罩拍照，他表示目前疫情放緩，可接受部分情況下不戴口罩，「不過我依然會戴口罩瞓覺，始終每日出去做嘢，接觸嘅人多咗，戴口罩係保障自己同屋企人，我仲係好小心嘅。」

吳卓羲怕打傷栢天男

 

栢天男（左）及吳卓羲樂見電視大戰。


　　同場的吳卓羲與栢天男在戲中的對打戲不多，吳卓羲講笑說：「係咪驚我打死佢？」栢天男則大讚吳卓羲專業：「有場戲佢（吳卓羲）一拳打向我，我感覺到有陣風。我話可以照打落嚟，但佢話唔使真係打到入肉，只要有感覺、畀到反應就得。」提到無綫、ViuTV及香港開電視同時推出重頭劇，引發新一輪電視大戰，吳卓羲認為是好事：「始終觀眾悶得太耐，希望可以去番當年周潤發《上海灘》嘅追劇年代。」

 

轉載自: 晴報

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