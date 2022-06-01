2歲童診所聞氣後亡 裁定死於不幸 官促警查醫護有否假口供

【晴報專訊】2歲男童於6年前因氣促等病微而於診所聞氣後死亡，死因庭展開聆訊後，陪審團昨一致裁定死者死於不幸，並對私營診所規管機構作出1項建議。死因裁判官並要求轉介警方調查肇事醫護是否涉作假口供等刑事行為。

死者陳嘉懿的父親陳達東昨到庭聽取裁決



終年2歲的死者陳嘉懿疑因出現感冒病徵，於2016年12月16日到診所覆診，在聞氣後曾出現心臟停頓，送往聯合醫院後約半小時至1小時後不治。



陪審團裁定死者死於不幸，陪審團指事發當日，即2016年12月16日早上，死者父親陳達東致電梁蔭基醫生醫務所時，助護林亦詩曾提及診所有聞氣服務，陳掛號後帶死者到診所求診。



聞氣期間無適當監察



陪審團續指，在死者首次進入診症室診症時，梁未有診斷出死者病情的嚴重性，所以未有召救護車，亦沒有通知家人或提供其他選擇，直接安排死者進行聞氣治療。



陪審團指死者聞氣期間，診所並無適當監察，例如安排資深助護負責或適當儀器協助，令死者得不到及時救援。在助護發現死者沒有心跳脈搏時，才再次帶死者進入診症室進行急救，然後指示林召喚救護車。



倡診所監察維生指數設備



陪審團並對私營診所規管機構作出1項建議，建議一般診所，特別是兒科診所應設有監察維生指數的設備，例如血含氧機及血壓機，以保障求診人士生命安全。



死因裁判官何俊堯於裁決後，向死因研訊主任指出，根據陪審團作出之裁決，陪審團似乎不接納肇事醫生及助護等人的口供，以及其他相關紀錄，要求轉介警方調查當中是否涉及作假口供、虛假文書及串謀妨礙司法公正等刑事行為。



死因裁判官早前引導陪審團稱，就事主的死亡結論給予陪審團3個選項，包括死於自然、死於不幸或死因存疑。