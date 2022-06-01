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01/06/2022

出租豪宅減少，不利香港作為金融中心

#樓市 #買樓 #豪宅 #頂級甲廈 #出租
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　星期一早上與同事開會，的確有一些住豪宅的外資僱員離開，但同時有一些新來港的外資僱員租客，所以，公司的豪宅出租率並沒有下跌，仍然維持在高水平，但我覺得情況不大理想，豪宅出租率沒有下跌的原因是能夠出租的豪宅減少，全港整體出租豪宅單位可能減少，換句話說，外資來港的僱員減少，不利香港作為金融中心。

 

　　我有不少擁有豪宅的朋友，最近都是將豪宅收回，分配給子女作為居所，或者有一些環境比較好的父母出資給子女買豪宅，令到豪宅能夠出租的單位不斷減少，有豪宅收租的業主當然滿意，但其實不利香港長遠發展。而事實上買豪宅收租的業主對香港極有貢獻，豪宅的回報不高，租客的要求又奄尖，但豪宅始終穩陣，長遠來說，升值比其他類型的物業較好，在中環呎價30000元已經可以買到頂級甲廈，但30000元一呎的豪宅，要在大西北區才有貨源。

 

（資料圖片）

 

　　但在二、三十年前，中環的甲廈與山頂豪宅的呎價是差不多，現在中半山的豪宅，每呎10萬元已經不是新聞，豪宅太貴，基本上已經冇人買豪宅收租，不知不覺將外資僱員淘汰，對香港絕非好事。沒有足夠外資僱員，香港又怎可以稱自己為世界金融中心。好彩現在的甲廈租金不高，拉上補下，外資仍然願意以香港作為總部，但長遠不解決豪宅供應不足的問題，難保有一日外資不再來港，香港金融中心的地位沒有了。

 

　　我有不少老友願意買豪宅收租，不過有一件事阻止他們，就是政府的15%印花稅，代表買入豪宅之後，未來七八年的租金都要用作繳付印花稅，令到不少人卻步。而地產商又只希望出售豪宅，不願出租，所以，有不少新建豪宅仍然空置，對我們公司來說，能夠出租的豪宅單位愈少愈好，但不利香港作為金融中心。

 

 

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