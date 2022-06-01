【FOCUS】拜登閉門晤鮑叔　謀兼顧通脹增長保證

「Respect the Fed（尊重美聯儲）」，是蜜糖還是砒霜？面對全美汽油價格再刷新高，拜登周二（31日）在橢圓形辦公室閉門會見聯儲主席鮑威爾前如是說。連同他周一（30日）發表公開文章聲稱，「美聯儲負有控制通脹的主要責任」，鮑叔顯然已成為繼普京之後的「背鍋俠第二」。

「獨立性」尚方寶劍是否意味白宮向激進加息開綠燈？若看看「抗通脹悍將」Paul Volcker的回憶錄，答案是未必。





油價房價新高，聯儲恐成「甩鍋」對象

美國CPI及PCE漲幅4月雙雙錄放緩跡象，按年漲幅分別回落至8.3%及6.3%，但就在剛剛的陣亡將士紀念日假期，全美每加侖汽油均價錄近4.7美元歷史新高；摩通更悲觀預期，全美汽油均價到8月或攀上6美元。

油價、房價新高不斷，美國個人儲蓄率4月錄得4.4%的2008年雷曼倒閉以來最低水平，共和黨橫掃中期選舉似指日可待。怎麼辦？除了降低中國商品關稅愈顯迫在眉睫，QE始作俑者聯儲，自然成了拜登新的「甩鍋」對象。

就在周一，拜登於《華爾街日報》發表題為「我對抗通脹的計劃」文章，直指「美聯儲負有控制通脹的主要責任（primary responsibility）」；周二下午，他在會見鮑威爾前再稱，「尊重美聯儲，尊重美聯儲的獨立性」。

尊重獨立性，不意味向激進加息開綠燈

此番表態，令今次拜登在去年11月提名鮑威爾連任後的兩人首次面對面會談，少了鮑威爾2019年2月應邀赴特朗普晚餐的「鴻門宴」意味（為防止特朗普施壓，鮑威爾在晚宴前就已準備好會晤聲明）。

但「尊重聯儲的獨立性」、「為聯儲提供應對通脹所需的空間」，絕不意味白宮向激進加息開綠燈；相反，拜登或許意在尋求鮑威爾對加息遏制通脹，但又不會導致美國經濟陷入衰退的某種保證。

何以見得？拜登明言，自己的首要任務是「應對通脹問題（addressing inflation）」，同時「從歷史性復甦過渡到穩定增長（steady growth）」。再看看鮑威爾的前任、80年代「抗通脹悍將」沃克爾的回憶錄，其中提及1984年與尋求連任的總統列根（Ronald Reagan）的會面，獲其幕僚長告知「總統命令你在大選前不要加息」；而在此之前，列根多次公開稱「美聯儲是自主的」。