一代廣東菜大廚正式榮休！可一不可再的最後兩星期！得獎手工名菜水晶牛肋肉、網油腰肝卷、即煮蛋白杏仁茶後會無期？

海景軒梁輝雄師傅說：「「人到了退休年齡，都始終要退下來，天下無不散之筵席。」是的，過去幾年，我們早已習慣所有聚散，但還是有不捨之情……

過去幾年，我們都習慣了各式各樣的「突然」，包括突然禁止、突然圍封、突然隔離、突然消失……所以呢，當我被告知梁輝雄師傅突然榮休，我很快便把消息消化過來。

梁輝雄師傅，海景嘉福洲際酒店旳中菜廳「海景軒」大廚，入廚逾四十多年。讀者或會留意到，數星期前堂食開始放寛，我才寫過海景軒，當然完全不知道也沒聽聞梁師傅要退休的事。到了上星期日（5月29日），我在海景軒搞飯局招待良朋好友，梁師傅以至海景軒上下均沒有透露半句，直至飯局完結時，我遇上一位酒店員工，方偶然知道梁師傅快將正式退休。再向海景嘉福洲際酒店求證，官方表示此事屬實但並未公佈，而正式的公佈日期，正是本文出街之日 —— 即是6月1日！相信今日開始，海景軒的booking將會應接不暇。

根據官方資料，梁師傅的正式last day是在6月17日，不過退休之前還要清假，即是期間要放假甚至提早離職。一位著名中菜大廚，由公佈退休至正式離職之間，只得大約兩星期，時間未免太短了吧？廣大食客趕得及訂枱見梁師傅「最後一面」嗎？

今次退休如此處理，也許是因為梁師傅曾於2014年退休，當時在餐飲界和傳媒界都成為一大話題，食客和記者紛紛出席道別飯局，多次出現聲淚俱下的動人場面……只是退休不到半年，就被酒店大老闆呂志和誠意打動下重出江湖囉！以至今回真正的榮休，寧願選擇低調一點的退場方式，對梁師傅、對酒店、對各界良朋食客都是比較容易。說到底，個地球是圓的，從一點道別，或會在另一點相逢。

較早前與梁輝雄師傅做訪問，品嘗了各式各樣的招牌菜式。

不要去羨慕不要去妒忌 —— 上星期我在海景軒搞飯局，當時尚未得知梁師傅快要退休。

問梁師傅為何終於決定退休？他說：「其實都考慮了好幾個月，主要是想回鄉見媽媽，因為已好幾年沒跟媽媽見面，她今年已92歲，希望趁退休時間盡一點孝心，回鄉陪伴她。」之後可有任何計劃和打算？他說：「暫時真的沒有任何想法，只是一心想回鄉照顧媽媽，或者跟太太在國內旅遊，以一償觀看名山大川的心願。」

問在海景軒最開心的事，他說：「都是在2011年至2013年期間取得米芝蓮一星榮譽，另外能有一群同心合力的同事，以及能一起並肩作戰的戰友，令我曾離開過再回來，也能把海景軒保持下去和發展下去。」離開在即，最不捨得是甚麼？他說：「人到了退休年齡，都始終要退下來，天下無不散之筵席。不過，做了廚房工作四十多年，一時要放下真的不捨得，畢竟廚房是我的生命、我的一切，除了廚房以外我好像不認識其他事情，一生的心思都花在廚房，就算不是捨不得，也一定會很懷念。」

作為一個人、一位食客，我都知道聚散有時，只是心情是很不捨，味蕾也會永遠懷念。今次就把近年在海景軒吃過的菜式show出來。

最近喝過的湯水，是黑松露燉響螺頭，趕上黑松露的風潮，加上滿滿的響螺頭，燉出一碗美好滋補的老火味道。

上星期竟然首度吃到海景軒的香酥釀蟹蓋，好飽滿的鮮花蟹肉，以牛油、洋葱、椰汁和鮮奶香炒，再釀入蟹蓋內，是近年食過最滿意的釀蟹蓋版本。

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