職場心態│打工仔總覺得阿Head似壽司上面嚿魚？12星座下屬最唔服邊類上司？

近日網絡上有一潮帖，以壽司來比喻上司下屬關係：

『返工就似壽司

做下層時，覺得上面多嚿魚

做上層時，覺得下面成嚿飯』

實在是相當貼切地描述到職場中人的心態。上周本欄講到「上層」覺得哪種下屬是「成嚿飯」，要裁員會裁哪個。今次就看看不同的「下層」打工仔心聲，覺得哪類上司是「多嚿魚」，即是對著這種上司感到煩厭、不服氣，甚至覺得對方無能，就算表面恭敬，內心其實是看不起他。

白羊、巨蟹、天秤、山羊：要有霸氣的上司才服氣

這四個星座是開創型，就算身為別人的下屬，其實都有自己的意見想法，不要以為當中的巨蟹比較怕醜、天秤好像甚麼都沒所謂，其實這四個星座，都是主動積極，看見有需要、有問題，都會主動出擊去處理，不會袖手旁觀。

所以一些有霸氣，但有領導才能，行出來已有領導風範的，就算要求高，開創型的人都會服氣，更會樂意為這些上司搏命。

但那些做事懶懶閒、馬虎了事的上司，雖然工作氣氛會比較輕鬆，但開創型的下屬，會覺得這種上司「好廢」，完全看不起。

《買房子的女人》劇照

金牛、獅子、天蠍、水瓶：上司要有主見

這四個星座是固定型，做事勤力、負責任，而且相當的有毅力，就算遇上困難問題，也會堅持撐到最後，絕不輕言放棄。

他們不怕辛苦，最怕沒有方向，最重要的是要給他們清晰的指令，他們擅於「接order」，有明確指示就會做得好好，但如果要他們主動去開展一些項目，或上司隨手一句「自己搞掂佢」，要他們由零開始，他們就會無所適從，不知如何是好。

所以他們樂於合作的上司類型，一定要有清晰的方向，擅於作計劃，不怕你擺老細款，最重要是「話到事」，然後交給他們去做，就會是能互相配合的團隊了。

雙子、處女、人馬、雙魚：最討厭一成不變的上司

這四個星座是變動型，做事靈活、適應力強，懂得隨機應變，在一個團隊當中，也一定要有這類型的人，因為一旦出現危機、狀況，他們是最能夠作反應的。

而且這類人比較多想法點子，認為只要把工作完成，不必要太計較當中的方法過程，討厭守規矩。

他們最討厭那些一成不變的上司，要下屬跟足步驟、有各種的規條，過度死板的話，變動型的星座是受不了的，甚至覺得這種上司「太無腦」、「太老套」，不懂變通。