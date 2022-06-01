媲美酒家水準！鮮味滿滿「蝦球乾燒伊麵」，每條麵都盡吸惹味濃汁！

假日放假在家，中午喜歡炒麵吃。平日最愛炒豉油皇炒麵，簡單加入韭菜、銀芽及魚片去炒，非常美味。不少朋友到酒樓用膳，都會點碟乾燒伊麵，貪其簡單又好味。不過，一碟材料只有麵底、菇、韭黃，收費卻不便宜。今次韋太就加入蝦球去提升伊麵的鮮味，再加入菇菌去配搭，炒出一道媲美酒樓水準的伊麵！

蝦球乾燒伊麵

烹煮時間︰15分鐘

分量︰2—3人

材料︰

海蝦 12 隻

伊麵 180 克

海鮮菇／本菇 200 克

韭黃 40克

海蝦醃料︰鹽及糊椒粉 各少許

調味料︰

上湯 150毫升

雞粉 1茶匙

鹽 1／4 茶匙

砂糖 1／2 茶匙

蠔油 2湯匙

老抽 1湯匙

做法︰

1. 海蝦去殼留尾，沿背鎅開，沖洗抹乾，加入醃料醃15分鐘。

2. 燒熱一鍋熱水，水滾將伊麵放入，煮至軟身即時盛起，瀝乾水份。

3. 海鮮菇切去根部，略沖洗，瀝乾。

4. 燒熱鑊落少許油，下蝦球煎香，盛起。

5. 原鑊落少許油，加入海鮮菇爆炒一會，加入伊麵及調味料煮滾，改中慢火燜煮3—5分鐘至汁液略收乾，加入蝦球及韭黃再煮1分鐘，上碟。

小貼士︰

一般超市都有伊麵連調味湯包出售，湯包加水可作上湯用。