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01/06/2022

高管薪酬展望2022：哪些行業增聘比例最高？哪些行業的薪酬待遇、福利最多元化？

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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

Photo: 由作者提供

　　放寬社交距離措施下，商業活動逐漸好轉，樂觀情緒似乎延伸至就業市場。有調查發現，不同行業的高層均預期今年會增聘員工。然而，員工在評估新工作機會時會考慮多重因素，例如薪酬、工作彈性等。在激烈的人才招聘競爭下，僱主或要以創新方式、不同組合的薪酬福利等，以吸引及留住人才。

 

　　早前畢馬威（KPMG）發表《2022年香港高管人員薪酬展望》，結果顯示，35%受訪者預期將增加在港經營業務的員工人數，預期今年員工淨增長為25%。

 

　　按行業劃分，專業服務及金融服務今年計劃增加員工的比例最高，分別為44%及39%。現時多家金融機構正增加環境、社會與管治（ESG）發展、監管科技轉型、資訊技術和財富管理方面的開支，帶動了人力需求，以支持業務增長。

 

 

35%公司將增聘人手 專業、金融服務比例最高

 

　　至於去年唯一對員工人數有淨變動負面預期的消費品市場行業，今年預期亦轉趨正面，當中受惠於今年發放新一輪電子消費券，將有助提振消費品市場，支持該行業對增加員工人數的預期。

 

　　此外，調查亦反映，保留和吸引人才是香港僱主最關心的問題。受訪者則繼續將薪酬待遇（71%）、事業發展和晉升機會（48%）、公司文化（44%）列為尋找新工作機會的主要誘因，另工作滿意度、工作靈活性和工作與生活的平衡等亦屬考慮因素。

 

多元化薪酬福利待遇 助留住員工

 

　　在受訪者所提供的福利中，最常見的福利是本人醫療福利（81%）、家屬醫療福利（50%）和人壽保險保障（43%）。不過，不同行業在提供多元化員工福利方面有較大差異。金融服務行業的薪酬待遇最多元化，平均有超過4種額外福利。相比之下，地產、消費品市場行業提供的員工薪酬待遇則較為單一，分別只有平均2.29種和2.85種福利。對於提供較少福利的行業，僱主在吸引人才時，可能需要考慮整體薪酬待遇及其吸引力。

 

　　上述高管人員薪酬展望收集了794名商界管理級人員的意見，其中602名受訪者在香港工作或居住，其餘192名受訪者在中國內地工作或居住。受訪者來自各行各業，其中52%的受訪者擔任領導層職位。此調查於今年1月3至16日期間展開。

 

 

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