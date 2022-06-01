珍寶海鮮舫6月告別香港！MIRROR賀年歌MV、周星馳《食神》取景地！曾接待英女皇？爆出靈異都市傳說？從「海上食府」7件事回味舊香江情懷！

有近半百世紀歷史的「珍寶海鮮舫」要撤離香港了！這個被視為「香港人集體回憶」的海上食府，受疫情影響而停業逾兩年，由於每年仍需要耗資數百萬元以作保養及維修，加上珍寶海鮮舫的海事牌照於今年6月到期，同時未能物色經營者接手，負責營運海鮮舫的「香港仔飲食集團」日前宣布，決定將珍寶海鮮舫移離本港！消息一出，不少人大嘆非常可惜，更直言「香港人又少了一個集體回憶！」沒想到是，撤離在即，珍寶海鮮舫卻發生沉船事故，一艘用作廚房的大型躉船昨晚突然入水翻側，在水中載浮載沉……

珍寶海鮮舫這座海上食府，昔日曾吸引大批人慕名而至，連英女皇伊利沙伯二世、國際巨星湯告魯斯等都是座上客，偏偏今日以「沉船」姿態黯然落幕，實在令人惋惜不已！未來是否還有機會登上珍寶海鮮舫？再嚐龍蝦伊麵、粟米魚肚羹等招牌菜的好滋味？沒有答案。與珍寶海鮮舫道別之前，不如一起來回顧這艘海上畫舫的七件事！

【回顧珍寶海鮮舫的七件事】1. MIRROR登船拍攝賀年歌MV！

在珍寶海鮮舫停業期間，人氣男團MIRROR曾登船取景，為馬來西亞電視台拍攝賀年歌MV！12子不但穿上唐裝向大家拜年，更跳唱由團歌《All In One》、《恭喜你》和《祝福你》改編而成的賀年歌medley，充滿濃濃的中式節日氣氛，熱鬧又精采！大家觀看MIRROR表演的同時，還可以欣賞到珍寶海鮮舫仿照中國宮廷的裝潢設計！

（截圖自《Astro Ü虎加把勁迎春接福大慶典》）

（截圖自《Astro Ü虎加把勁迎春接福大慶典》）

【回顧珍寶海鮮舫的七件事】2. 《食神》、《龍爭虎鬥》等著名電影取景地！

以中國宮廷設計而聞名的珍寶海鮮舫，一直都有不少電影在此取景，包括《龍爭虎鬥》、《無間道2》、《生死戀》、《哥吉拉完結篇之世紀必殺陣哥吉拉vs戴斯特洛伊亞》、《鐵金剛大戰金槍客》等，相信電影迷一定有印象！而當中最廣為人知的，一定是周星馳《食神》，飾演超級食神大賽評審的薛家燕坐在龍椅上吃「黯然銷魂飯（叉燒飯）」的一幕更成經典！聽講這碗叉燒飯正是海鮮舫的招牌之一！

（截圖自《食神》）

（截圖自《食神》）

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