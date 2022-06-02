被爆婚內出軌疑推跌懷孕大S 汪小菲認衰求饒︰我深感愧疚

【晴報專訊】內地富二代汪小菲去年11月與台灣女星徐熙媛（大S）離婚，近日盛傳汪小菲婚內出軌，他發文否認，更大爆前妻服用違禁藥物。不過，台灣資深記者葛斯齊前晚在直播中公開汪小菲的攬女罪證，更指控他曾對當時懷胎九個月的大S動粗；而汪小菲則在記者直播前「先發制人」，主動跪低向大S、前外母及孩子道歉。

台灣記者葛斯齊前日預告開直播，公開汪小菲出軌罪證，迅即吸引兩岸三地網友眼球，更成為微博熱搜。前晚九時，葛斯齊一開live即指汪小菲曾致電給他講和，但他仍公開三張汪小菲的出軌照片，包括汪小菲在自己跟大S的愛巢內，與不知名女孩的親嘴及纏綿照，以及在卡拉OK房間內與異性的激吻相。葛斯齊直指照片拍攝的時候，汪小菲與大S仍未辦妥離婚手續，意指他以人夫身份出軌；至於男方的外遇對象，除了26歲內地女星張穎穎外，尚有其他人。

葛斯齊開直播踢爆汪小菲未離婚已頻頻偷食。（微博截圖）

張穎穎疑墮胎收跑車

汪小菲被爆與不同女子有染，更在夫妻愛巢中與第三者有親密行為，令人髮指。(網上截圖)

葛斯齊在直播中進一步爆料，直指汪小菲曾對懷孕的大S動粗。有指當時大S懷孕九個月，夫妻因事吵架，在場的妹妹徐熙娣（小S）勸交時，竟被汪小菲推倒在地上；大S見狀欲阻止老公，竟同樣被推跌在地。原來當時陳建州（黑人）及范瑋琪（范范）夫婦亦在場，黑人見好友被欺負，即出手教訓汪小菲。另外，昨日內地媒體傳出疑似張穎穎及汪小菲的微信對話截圖，暗示張穎穎曾懷有汪小菲骨肉；亦有指張穎穎去年已在北京做墮胎手術，並收下跑車作補償，令汪小菲的形象直插谷底。

汪小菲日前在微博上載野餐照，原來當時女友張穎穎也在場。（微博圖片）

大S母轟記者爆料

前晚，汪小菲在葛斯齊開直播前，先在微博發文主動認錯：「昨日（前日），因為我的一時衝動，令我作出了一生中最後悔的事，我對熙媛、孩子們、徐媽媽深感愧疚。」他透露已為自己不成熟、不理智的行為向她們道歉，又稱︰「做錯了就要認，40歲的人，說出不負責任的話，網上所有的批評和嘲諷我都接受，我希望在之後的時間裏我能夠盡量彌補這些傷害。」

至於大S母親昨日回應台灣傳媒時，表示已接受汪小菲道歉，同時對葛斯齊開直播爆料一事大表憤怒：「他（葛斯齊）是躲在我們家嗎？他不是我們家的人，如果小菲對我女兒怎麼樣，你覺得我會放過小菲嗎？」此外，葛斯齊在直播中狂辣火頭，不但指歌手林俊傑及小S老公許雅鈞也有桃色緋聞，更聲稱差點拍到內地紅星迪麗熱巴及鹿晗於日本約會。不過，葛斯齊昨日急急撲火，先後向林俊傑及許雅鈞致歉，又澄清指沒說過熱巴及鹿晗一起去日本。