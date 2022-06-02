李家超高度自覺，讓中央高度放心

候任特首李家超到北京接受任命，國家主席習近平表示中央對其充分肯定和信任，又特別肯定新選舉制度，要求長期堅持。

為甚麼習近平表示中央對李家超充分肯定和信任呢？此評價甚高，過往幾位候任特首都只是獲領導人祝賀和支持他們依法施政。但對李家超，習近平特別提及他在維護國家安全和香港繁榮穩定作出了貢獻。

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過往香港人強調繁榮穩定一面，卻少談背後如何維護國家安全的一面；即使國家領導人都是強調香港繁榮穩定，少講維護國家安全。但從近年香港亂局和國際形勢看，維護國家安全更加重要，更加實在。

凸顯維護國家安全，這說法不是說香港繁榮穩定不重要，而是要明白，不維護國家安全，何來香港繁榮穩定！李家超做保安局局長和副局長9年，說他為香港繁榮穩定作出貢獻，顯然是虛，在維護國家安全才是實實在在。

簡單的說，去年今日，有誰敢相信《蘋果日報》和《立場新聞》停運嗎？有誰敢相信會拉黎智英？有人敢相信支聯會、教協和民陣會解散、職工盟停擺、律師會換人、連陳日君也拉了？背後就是李家超和其他保安局官員有擔當的結果。

除此以外，李家超在任保安局副局長期間，曾經處理斯諾登事件。這件外交事件不易解決，處理不當，對中美關係影響至深。據BBC透露斯諾登匿藏香港近一個月，當時藏身在很少引人注意的難民家裏。藏身滯港難民之中，避開耳目和危險，雖說有律師協助他，但背後若得不到保安局的「協助」和「幫忙」，試問誰保證他安全？他又怎能離開香港？

當然中央推行港區國家安全法，但他如何落實，落實得是否到位，才彰顯了港區國家安全法的價值和意義。這肯定是他得到北京信任，成為下屆特首重要理由，由此反映國家安全於香港未來發展之重要性。

何來此說？現時中美關係到了危險邊緣，若真的向壞的方向走，香港是必定站在國家一邊。年前北京通過「反制裁法」，香港特區官員說影響國際營商環境，不肯立法。

甚麼是「反制裁法」？就是人家先制裁你，你才反制裁。這是備用工具，沒必要時不會用，是用來保護自己的。就像外國要制裁一些國內企業，北京制裁某些外國企業反制，這是顯淺道理。現在有英國國會議員說要制裁中港官員，香港可以做甚麼？

看看英國竟然在俄烏問題上制裁英超球會車路士班主，把他在英國財產充公，並迫令他賣掉球會，但不准拿走一分一毫。若將來中美出問題，英國對港人在英財產予以充公，香港怎樣應對？

在中美決裂前夕，香港需要武官，這是備戰。紀律部隊出身的人，黑白分明，比較直接，不拖拖拉拉，遇到問題，會想一百個方法去解決它；不像AO般，遇到問題，想出一百個理由說解決不了。

駐港國安公署署長鄭雁雄日前說：「香港高度自治的前提，是高度自覺，讓中央高度放心。」這句話說出了北京的心聲，是中央選擇李家超的理由。

香港高度自治的前提，是高度自覺。甚麼是高度自覺？自覺一國兩制中是先有一國，才有兩制，一國是根本；自覺和北京同一目標和步伐，特區和國家融合的必然亦是必需；自覺主動去解決香港亂局，不要給國家添煩添亂；自覺承擔解決香港深層次矛盾困局。

因為李家超高度自覺，所以中央放心，而且高度放心。