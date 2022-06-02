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02/06/2022

上海將會強勢反彈嗎？

#平台經濟 #上海 #中國經濟
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　筆者日前接受媒體訪問，討論上海市全面恢復如常，企業復工復產和產業發展趨勢。對此，筆者感到有信心。的確，上海在6月1日全面推進復工復產，而同步落實各項優惠企業的舉措。隨著內地疫情不斷緩和，經濟發展形勢靠穩。與此同時，上海市人民政府印發《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，涉及八個方面、50條助企紓困新政策。政策措施自6月1日起施行，有效期至12月31日。

 

（資料圖片）

 

　　在發展方向上，筆者認為，經歷這次疫情，企業數字化轉型將成為焦點之一。的確，這次疫情將大大促進企業數字化的發展。而在促進消費的領域上，一系列汽車相關消費政策出台。措施包括發揮新能源汽車往辦公室作用的推進政策，落實重振經濟政策措施（50條）中關於新增客車牌照、減徵部分乘用車購置稅、純電動車購買財政補貼等具體政策，同時推出便民服務，最短7個工作日完成牌照申領，同時推動汽車廠商對新能源新車型進行消費促銷活動。此外，政策亦支持市場主體加快推出綠色智能產品，研發創新數字防疫設備，列入創新產品目錄的，通過政府採購、首購訂購和產業鏈供需對接，幫助中小企業開拓市場。由此可見，汽車產業的發展明顯想好。

 

　　上海市亦同步加快重大產業項目投資落地，並召開全球投資促進大會，邀請更多的優秀企業、機構和人才來上海投資興業，為恢復和重振上海經濟。由此可見，一系列360度的穩經濟政策將對沖此前經濟放慢的挑戰。

 

　　早前受疫情影響，內地4月份PMI回落至47.4，不少PMI分項數據回軟。當然，內地消費需求及物流運輸受到疫情的影響，屬PMI回落的主要因素。不過，隨著其後上海疫情逐步緩和，消費及物流等相關領域在政策的支持下，將持續好轉，估計5月份PMI及其分項數據將明顯好轉。

 

　　在政策的背後核心，429中央政治局會議要點相當重要。首先，中央明確要求「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」。疫情方面，堅持動態清零，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

 

　　而在經濟領域，要紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間，意味著今年 5.5%的目標會堅持不放棄。政策方面， 要加大宏觀政策調節力度，要加快落實已經確定的政策。財政政策上，實施好退稅減稅降費等政策。貨幣政策上，用好各類貨幣政策工具，要抓緊謀劃增量政策工具，加大相關調控力度。

 

　　在內房及平台經濟上，會議亦有彈性説明。守住不發生系統性風險底線要堅持，核心雖然仍説明房子是用來住的，不是用來炒的定位。不過，會議支持各地從當地實際出發，完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。而在平台經濟領域：要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改實施常態化監管，出台支援平台經濟規範健康發展的具體措施。

 

　　筆者認為上海經濟在一系列政策下定比能恢復光輝。

 

 

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