疫下大派37個月花紅！研緊急防斷系統！設4款交易平台！證券行部署新技術迎戰結業潮！

新冠疫情波譎雲詭，協助股民下盤買賣的證券業如何在疫市生存？本地證券商耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬（Edmond）坦言，全靠團隊緊守崗位共度時艱，同時部署新技術，才可繼續大派高達37個月花紅。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬（右）表示，全靠團隊緊守崗位，維持營運分行，迎戰市場疫風。左起：總行期貨部經理葉嘉輝、總行China Team主任楊善、總行見習主任林佳欣、總行高級主任黃嘉軒。（曾耀輝攝）

全球股市持續受疫情控制措施、地緣政治局勢等影響而反覆，證券業務面對多重打擊，在行內打滾超過27年的Edmond認為，當中的危機管理除了要顧及集團利益，還要確保客戶產資、交易如常進行，而近年尤其關注客戶需求，針對提升軟件系統功能，迎戰市場逆風。

本港早前第5波疫情影響多個行業的運作，Edmond表示，當時在對內方面，要做好人手調配，投入約6位數字資金，購入抗疫物資予約200名員工，以便對外的14個「金魚缸」（分行）仍有足夠員工在場回應客戶需求，包括提存資產、買賣服務等。「當然管理層也要與員工並肩作戰，積極投入工作，讓團隊同事了解彼此『一條心』。」

保留傳統 「金魚缸」凝聚客戶

有言證券業受科技浪潮衝擊，正經歷新舊業態轉換的關鍵期，不少人曾問道：「耀才早已部署電腦系統處理交易，為何還要『金魚缸』這個（上世紀）八、九十年代的做法。」Edmond直言，傳統文化不能推翻，不希望應用科技後，人與人之間變得愈來愈疏離。「集團仍需要這些規模相當於中小型銀行的『金魚缸』來凝聚客戶，並設立於港鐵沿線，方便客人遇到困難或疑問時，獲真人解答及教學。」

尤其是愈來愈多網上交易平台加入競爭的情況下，他更希望可以提供更完善的客服方案，讓客戶對平台建立信心，保持競爭優勢。過去十多年來，分行即使在周六、日也會如常運作，幫助用戶開戶，以及教育不同年齡層用戶，使用其應用程式等。

港股交投縮減，本地證券行生意難做，截至上月底，港交所自今年以來，已先後收到至少16間證券行在交易所停止營業的通知，而2021年全年有17間證券行申請停止營業，反映結業潮情況加劇。

不少已結業或瀕臨結業的本地證券行，倚賴單一股票經紀業務，以佣金收入來繼續營運。他認為，股市交易淡靜，證券行更應該在這時期未雨綢繆，及時回應客戶需求，提供更多元化的投資服務。

4款交易平台 防斷互補有保障

以該集團為例，早在第5波爆發前，其IT團隊已花逾半年研發緊急防斷系統，特設4款交易平台，包括耀才證券（寶寶）App、耀才證券（MH）App、電腦（網頁版）及電腦（專業版），以便用戶買賣全球股票。4大平台既可互相支援，亦能防斷互補，為客戶提供保障。

他又透露，在2019年正式推出自家應用程式後，遇上「宅在家中開戶」的趨勢，帶動2020年4至9月的開戶數目，按年攀升接近5倍，至2021／22年度的客戶戶口總數已超過52萬個。目前該IT團隊拓展至接近30人，並且每年投入逾1,000萬元資訊科技（IT）資金，持續改善技術及研發新系統功能。