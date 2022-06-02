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02/06/2022

你信有輪迴轉世嗎？一位母親的親身經歷：夢見郎中「入胎」！女兒今世做西醫？

#玄學 #輪迴 #前世今生 #命理 #轉世 #入胎
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　疫禁漸開，新知舊雨，八人夜話，主題圍繞著前世今生。

 

　　座中有位清爽而陽光的女士，以親身經歷，證明有輪迴一事。

 

　　她懷孕時，醫生建議她剖腹，但她是自然主義者，炎夏只開風扇，瓜菜自己種植，談到產子這人生大事，當然要自然分娩啦！但正如醫生所料，過程並不順利，她在醫院作動了很久，痛得死去活來，痛到將近休克，這時她竟然看見一位郎中（舊時的中醫稱號）向她走過來，她想是自己每天念佛供花、菩薩顯靈、派個神醫來打救她。結果一額汗，母女平安，還得神落。

 

　　說也奇怪，這女兒小時和同伴玩耍時，不愛扮公主，卻愛扮醫生，她中學大學也沒拍拖，只有一門心事——讀書，後來成了專科醫生。

 

　　母親多年後想起難產那一幕，才醒覺當天在迷濛中出現的郎中，不是來救命，而是來入胎的！

 

　　這事告訴我們：

 

　　1. 前世做中醫，今世可以做西醫

　　2. 今世是女，前世可能是男

　　3. 生命不斷延續，人不會死後便灰飛煙滅。

　　4. 上一世所學的技能、所積累的學識，或所顯現的才華，都可以帶到下一世。

 

　　說到這裏，我就明白，為甚麼世界有那麼多天才神童。

 

　　古典音樂巨人莫札特3歲便能奏出他聽過的樂曲片段，4歲開始作曲，5歲能分辨出用任何樂器奏出的單音、雙音或和弦的音名，他這超凡的絕對音準功力，就連專業樂師都未必能達標。11歲他創作了第一部歌劇。他這天賦從何而來？還不是多生多世的天才收成！

 

　　談到藝術天賦，巾幗不讓鬚眉。東漢的蔡文姬自小已有奇才。六歲時，從未彈過琴的她，竟能聽出父親操琴時弦斷了第幾根！話說她父親蔡邕有一張「焦尾琴」，視為珍寶，一天匆忙外出、未把它收起，文姬乘機彈起琴來，一曲又一曲，直至父親回來，他本想苛責，但有感女兒酷愛琴弦，便答應翌日開始教她，而且趁著當晚月色明亮、就為她演奏，誰料彈得入神，有一根弦斷了，他仍然彈奏，文姬卻指出第一根弦音怎麼沒有了，他想女兒怎會有此能耐，特地弄斷一根，小女兒也聽得出來，說第四根弦音也沒有了。她到十三歲時，詩書棋畫，都已出名。她創作的「胡笳十八拍」，傳誦千古。

 

　　至於我們這些到目前為止尚未成為天才的，可以考慮終生學習，不祇能樂在學中，也順便作跨世的長線投資，說不定今生的一寸光陰，能換來下世的一寸金呢！

 

 

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