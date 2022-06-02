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02/06/2022

【FOCUS】俄烏戰火明滿百日　西方支持見頂成基輔噩夢？

#基輔 #澤連斯基 #頓巴斯地區 #俄烏開戰 #禁運
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　　本周五(3日)，「北極熊」普京開啟戰爭潘朵拉之盒，將迎來第100天。眼見俄羅斯軍隊近日在頓巴斯地區勢如破竹，基輔背後的「大Boss」拜登周三(1日)宣布7億美元新援助計劃，包括烏克蘭軍隊夢寐以求的HIMARS火箭發射系統。

 

　　華盛頓的先進武器、布魯塞爾的對俄禁運，歐美援烏陣線看起來仍然無懈可擊；但隨著烏東的損失日益沉重，戰爭敘事已悄然改變，一個冰冷但現實的問題漸浮出水面－－西方的無條件支持是否永無限期？

 

戰爭敘事改變，頓巴斯瀕失守

 

　　烏克蘭總統澤連斯基的光環、社交媒體同仇敵愾的對俄「信息戰」，令全世界都一度相信，基輔距離勝利僅一步之遙。然而，正如「War is unpredictable, as are its consequences」所言，隨著戰事即將進入第100天，莫斯科似乎正漸佔上風。

 

　　軍事上，隨著困守亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏軍5月中全數棄械投降，標誌南部港口要隘馬里烏波爾（Mariupol）完全落入俄軍控制；在烏東，俄軍憑藉遠程火砲及重型火焰噴射器，已佔領工業重鎮北頓涅茨克(Svitlodarsk)的近七成地區。一旦全數失守，意味俄軍將佔領整個盧甘斯克州，相當於半數頓巴斯地區。

 

(烏克蘭外交部 Twitter)

 

　　澤連斯基周三(1日)坦承，東部的情況相當困難，「每天約有60至100名烏克蘭士兵陣亡，另有500人受傷。」為了阻止俄軍攻勢，拜登終於拍板向烏克蘭提供HIMARS火箭發射系統；此武器射程可達70公里且能精確命中目標，但消息指，烏軍或需時三周才能掌握如何操作。

 

莫斯科主動出招，斷多國供氣

 

　　就在白宮宣布對烏新援助之後，俄羅斯國防部指，此舉是火上澆油，並透露其戰略核導彈部隊正在靠近西部邊境的伊万諾沃地區，演練Yars洲際導彈系統。

 

　　此外，針對歐盟27國周二就分階段禁運俄羅斯石油達成共識，莫斯科亦還以顏色，國有的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）繼4月底暫停向波蘭、保加利亞供氣後，最新再陸續暫停向芬蘭、荷蘭、丹麥供氣，以及切斷一份規模較小的對德國供氣合約。

 

　　為何普京主動出招？玄機就在於芬蘭、荷蘭、丹麥僅佔俄羅斯天然氣出口的極小部分，而儘管俄羅斯首5月對獨聯體以外國家的天然氣出口下降近28%，但價格飆升確保了其收入並未失血太多。此外，印度密密採購俄羅斯石油，據Refinitiv估算，僅5月就接收336萬噸，相當於去年均值的近9倍。俄羅斯經濟發展部最新公布，該國首4月GDP實現增長1.7%。

 

敗局若現，妥協呼聲勢將四起

 

　　對烏克蘭而言，現時的關鍵是能否抵擋住俄羅斯的攻勢，成功守住頓巴斯地區，延續幾乎已經見頂的西方支持。

 

  (烏克蘭外交部 Twitter)

 

　　事實上，一旦僵局未解甚至敗局若現，要求妥協的呼聲就將四起。美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）較早時在達沃斯論壇上談及「（俄烏）分界線應該恢復原狀」就被解讀為「勸降」。而《Foreign Affairs(外交事務)》雜誌最新文章亦指，3月的伊斯坦布爾提案是實現和平的最佳機會，同暗示烏克蘭接受永久中立地位之餘，放棄被俄羅斯佔領的部分地區。

 

　　西方的支持除了取決戰場的得失，變數還來自其國內，例如歐洲高企的能源價格、美國的中期選舉、距離不到半年的冬天……如同開戰之初，抵抗愈長，莫斯科的壓力愈大；現時的僵局愈長，基輔正面臨更大的壓力。　

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