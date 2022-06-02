潘鐵珊：美團業績前瞻　聚焦第三季復甦？領展去年成「疫」市奇葩　惟周息率仍乏吸引力？

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

美團(03690)將在今日（2日）收市後公布首季業績，受內地疫情拖累，市場普遍睇淡業績表現。不過，上海近日放寬防疫措施，加上內地推出穩經濟措施細節，業務有望穩步復甦？美團半日跌逾2%，績前部署如何？即使領展(00823)去年受疫情打擊，但全年收入仍按年增長8%，成為「疫」市奇葩，可否成為REITs首選股份？

影片網址：https://youtu.be/mXTJBjfhQwI?t=148

►把時間軸拉到02:12開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！