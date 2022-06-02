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心理攻防戰
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02/06/2022

一時讚賞只不過是短暫成就！除了有自知之明，別忘了知己知彼！

#心理情緒 #心理 #辦公室政治 #自戀人 #上司 #知己知彼
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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　看了上期的低層次自戀人的故事，某甲感歎說：「有些人真的沒有自知之明！我們都看得出他不是有才能獲上司賞識的人。說穿了，他只不過是上司眼中的僕役。但是他卻自以為自己是伯樂看中的千里馬！」

 

　　某乙就接著說：「那就是典型缺乏真正的自我認識的例子。我們要認識自己，不但是自己的長處，也要認清自己的短處，要知道一時的成功，一時的讚賞，只不過是短暫的成就。沾沾自喜是天真的行為，只看見自己的好，而不知自己的自滿其實只不過是自欺。」

 

　　丙說：「自知之明的另一個重點是知己知彼，要細想為何上司在此時此刻讚賞你。要留意一下上司是真的全面欣賞你，還是只喜歡你一個建議一個建樹？是那種『蜀中無大將，廖化作先鋒』？知道自己不是上司那杯茶，但甘心樂意如此，總算是有自知之明，也明白人際奧妙，都不失為知己知彼。但如果有自知，卻又忽略上司同事的因素，那就只停留在儍系系地自滿的狀態！」

 

　　丁說：「也許這個知己知彼還要加上知道你的對手和周邊的人物。當上司要打擊某些人之時，你可能是最合適的棋子。你可能忠心耿耿地向上司報告他人的不是，上司完全看中這一點，就好像你擺放了炸彈，上司就引爆了它。所以你的功勞可能只是止於此罷！」

 

　　甲再次感歎說：「辦公室政治，真是複雜，非我所能，還是辭官歸故里罷！」

 

 

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