增515宗近期新高 4酒吧添45患者 Omicron亞變種疑九龍城傳播

【晴報專訊】昨新增515宗確診，再創個多月以來新高。4間爆疫酒吧再增45宗個案，Omicron BA.2.12.1變種再多一名38歲女懷疑感染，九龍城或有隱形傳播鏈。



衞生防護中心指過去7日快測覆檢假陽性比率約20%，即5人中有1人，而上周四（2日）則有44宗屬假陽性，比率為14%；但病毒即時繁殖率亦升至1.353，認同確診數字仍偏高，或因放寬社交距離，幸多屬輕症，重症及入院比例未明顯轉變。



昨確診增515宗，創4月23日以來新高，其中快測佔379宗。中環蘭桂坊4間酒吧共多45宗個案，其中Shuffle佔27宗，中心傳染病處主任張竹君稱，群組最早發病為上月29日，4名確診員工則在本月2至4日發病，疑在店內感染，該酒吧21個環境樣本中20個呈陰性，僅一個廁所門柄樣本結果不確定，但病毒量不高，「個個都掂，有病毒株唔出奇」。

中環蘭桂坊4間酒吧群組續添個案，其中Shuffle增27宗。（資料圖片）



何文田38歲女 行蹤與其他患者無重疊



另一酒吧LINQ則多13人中招，已知有27人是上月27日到訪，45人翌日到訪，6人兩日都有前往；Zentral則多1名客人及1名助客人拍照的學徒染疫，中心料傳播已到尾聲，但與昨多3人確診的Iron Fairies各有數十到訪者未檢測，會交相關部門跟進。



1名住在何文田冠德苑冠盛閣的38歲女疑染BA.2.12.1，其2名家人早前已確診，3人傳染期均無外出用膳。張稱，38歲女行蹤未與其他患者重疊，但近期有個案住九龍城，區內或有隱性傳播；現時有36宗變種個案與太古城麥當勞群組相關；有29宗基因或與群組相似，但未找到關連。翻查資料，何文田俊民苑曾有一名懷疑BA.2.12.1患者，會展群組最先發病的63歲清潔工所住的九龍城利榮大廈，亦曾疑有垂直傳播。

九龍城區的何文田冠德苑冠盛閣一名女住戶染疫，其2名家人早前已確診。



另當局的污水檢測結果發現，荃灣、南區及中西區多個屋苑病毒量偏高，會派發19萬個快測包跟進。張稱，近日快測呈報急增，上周四快測覆檢發現44宗呈陰性，假陽性比率為14%；而過去7日覆檢陰性比例則為20%，但認同確診數字仍偏高，本地個案即時繁殖率更在上月28日升至1.353，即每宗個案傳染多於1人，或因放寬社交距離後，早前未染疫或未打針者在社區受感染，但強調酒吧群組多屬輕症，入院率及重症率無明顯轉變。



高永文倡推強制全民快測



寶血會上智英文書院爵士舞班多1名學生染疫，與另2名確診者不同班，但有一起玩耍，上周四最後上學，累計10名師生感染；另多4名長者離世，全有長期病。昨輸入個案有41宗，部分是返回社區後才陽性，或屬本地個案。



食物及衞生局前局長高永文指，在未清零下放寬社交距離，確診一定會反彈，幅度視乎有否出現更具傳播力變異病毒株，建議強制全民快測並須呈報，由家人或朋友作檢測證明，如虛報面臨罰則。張稱不同專家都有提意見，料政府會審視。

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