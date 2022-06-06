豬肉檔AK搞生日見面會 劉宋威自揭曾被同性摸屁股

【晴報專訊】「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（威威）昨午在荃灣某商場舉行見面會，吸引數百位「威威豬（劉宋威粉絲）」到場，有86歲婆婆級粉絲專程到場，威威與眾人大合照時更感動落淚。這位街市男神受訪時坦言曾被同性摸pat，回想時猶有餘悸︰「嗰個係熱情少少嘅男粉絲，係摸咗嗰個位置（屁股）…我無推開佢，不過當時自然反應，企咗喺度呆咗！」

86歲的婆婆坐輪椅到場追星，興奮舉V。



將在後日牛一的威威，昨午在商場的室外場地舉行見面會，順道預祝本周三35歲生日。一眾威威豬在酷熱天氣下依然到場支持，除了不少太太及中女粉絲，更有86歲婆婆及外籍女傭，她們不時大喊「我愛你」，似乎翻版AK的魅力沒法擋。威威在台上與粉絲玩遊戲、度手臂「老鼠仔」、玩互望及擺心心手勢等，大施冧功。不過，威威始終堅拒「剝罩」以真面目示人，繼續保持神秘感。最後他與一眾威威豬大合照時，更感動得流下男兒淚。

威威看到現場一眾粉絲，一時感觸抹眼淚。

威威看到現場一眾粉絲，一時感觸抹眼淚。



讚女粉絲熱情友善

威威電眼發功，女粉絲即時暈晒大浪。



威威受訪時表示，最希望在活動上與威威豬影大合照，坦言不怕女粉絲有過激行為︰「大家都愛錫我，所以唔擔心。」他透露過往被「野生捕獲」時，粉絲會主動繞手︰「我會話留番出活動先繞，佢哋都無特別攬我，好友善，亦未試過被女粉絲摸。」不過，威威自揭曾被同性騷擾︰「嗰個係熱情少少嘅男粉絲，係摸咗嗰個位置（屁股）。（可覺被非禮？）未到非禮咁嚴重。（你可有縮開？）影相時無推開佢，不過當時自然反應，企咗喺度呆咗！（太太知道？）佢知，仲有笑我。」提到可有男士向他示愛？威威直認收過充滿關心的信件，但沒有情信。



薛影儀低調力挺

威威為保持神秘感，暫未曾在公開場合露出真面目。（資料圖片）



威威續透露太太及女兒昨日有到場，但家人都留在商場有冷氣的地方。至於何時除口罩以真面目示人？威威回應︰「疫情下都唔想，遲啲先。（保持神秘感？）無關係，做飲食業都要戴口罩，我都習慣咗。」他透露生日正日要在工作中度過，晚上會與家人吃飯慶祝。談及幕前工作方面，威威坦言未有簽經理人，但無論拍戲、拍劇也有興趣嘗試。



另一方面，「亞視一姐」薛影儀昨日亦低調現身，在會場附近遠觀威威，似乎同樣被迷倒。她昨午在IG上載短片，並留言︰「今日（昨日）在荃新天地見到威威豬肉佬。」未知兩大KOL日後會否合作。