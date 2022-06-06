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06/06/2022

演繹失戀情歌《心淡》 炎明熹獲原唱容祖兒親授秘訣

#炎明熹 #聲生不息 #容祖兒
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　　【晴報專訊】炎明熹（Gigi）昨晚在無綫音樂節目《聲生不息》中演繹容祖兒的經典歌《心淡》，集萬千寵愛在一身的Gigi，開賽前竟獲祖兒視像通話打氣兼親授演唱秘訣，令Gigi既驚且喜。

 

Gigi的演唱獲一致好評。


　　在昨晚一集《聲生不息》中，炎明熹選唱容祖兒的經典失戀情歌《心淡》；人生閱歷尚淺的Gigi，要演繹失戀歌自然有難度，但她賽前獲祖兒視像通話打氣兼親授演唱秘訣，祖兒說︰「這首歌其實在鼓勵自己『我會忘記你』。你不能太過害羞，你要放開來唱。（咬字）要咬得好實，又唔可以真係咬到硬晒，呢個先係最難。」祖兒更發揮搞笑本色，一邊解釋一邊張大嘴巴示範，令Gigi笑不攏嘴。

 

祖兒透過視像為Gigi打氣，令Gigi驚喜不已。


　　Gigi在今集又自揭小秘密，原來她每次上台演唱前，均會虛心向老師請教秘訣及需注意的地方，逐字逐句記在列印出來的歌詞上，非常認真。Gigi說︰「我有mark低祖兒老師教嘅嘢，佢有提及咬字方面，其實咬字我都非常注重，因為我成日咬唔正。」

楊千嬅選唱鄭秀文金曲

 

克勤和千嬅首次在台上對決。


　　是集另一亮點是李克勤與楊千嬅同台對決，克勤笑言︰「千嬅我很尊重，在舞台上（我們）從沒有這樣的合作，這也算是我們第一次PK，誰勝誰負都沒關係。」克勤演唱《飛花》，千嬅則獻唱鄭秀文（Sammi）的經典歌《如何掉眼淚》，千嬅表示Sammi是她參加新秀比賽的師姐，對方在香港樂壇中佔了很重要的地位，自己亦非常欣賞Sammi在音樂上的追求，希望一起傳承廣東歌。

 

轉載自: 晴報

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