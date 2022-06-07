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07/06/2022

遭盤問感情事 吳卓羲提菊梓喬無從招架

#吳卓羲 #黃德斌 #張建聲 #逃獄兄弟3
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　　【晴報專訊】吳卓羲（Ron）、黃德斌及張建聲在電影《逃獄兄弟3》再度合作，三個麻甩佬戲裏「打」成一片，戲外同樣老友鬼鬼。Ron在訪問中多次被追問跟緋聞女友菊梓喬（Hana）的戀情，低調護愛苗的他不欲多談，其餘兩人代解圍卻講多錯多，德斌更「神助攻」問到Ron口啞啞，場面惹笑。

 

德斌（左）形容與譚耀文在廚房肉搏時，兩人都打到全身「油淋淋」。


　　由吳卓羲、譚耀文、張建聲及黃德斌等主演的《逃獄兄弟3》，新加入陳豪飾演獄長馬文豪，眾人鬥智鬥力破解一場逃獄大陰謀。在上集已淪為階下囚的德斌，今次《逃獄3》會與譚耀文飾演的獄中大佬「滾筒哥」在廚房埋身肉搏；由於譚耀文在上集拍攝時不慎撞傷肋骨，德斌坦言與對方打鬥時不敢太用力︰「佢吊威也跌落嚟傷咗肋骨，但我哋拍完第二集緊接拍第三集，其實佢仲未完全康復…但佢可以完成整個拍攝，真係好犀利。」

 

新加入當獄長的陳豪（右），日前與德斌及Ron等出席電影首映。


黃德斌助攻追問緋聞

　　由於《逃獄3》是全男班拍攝，張建聲直言省回不少化粧時間，而且拍攝順利兼不用超時，不用阻礙同事收工做私人事。張建聲似乎意有所指，而近日Ron與菊梓喬的緋聞傳得鬧哄哄，問Ron可有因拍攝而影響拍拖？他笑笑口指︰「自己分配時間囉！（感情明朗化？）我無講過呀，分配到時間畀家人，我會同媽咪食飯。」

 

被追問戀情的Ron一臉無奈，德斌和張建聲則在旁「食花生」。

Hana（資料圖片）


　　不斷被追問感情事的Ron，否認Hana曾現身探班，又要求德斌解圍，德斌即詐傻扮懵說︰「我唔知邊個係佢女朋友。」之後他將個波拋回給Ron，對Ron說︰「我等緊你confirm（確認）邊個係你女朋友，但你又唔confirm，你有無搞錯！」Ron聞言大感愕然，張建聲則大笑謂︰「好高招呀，我第一次覺得你（德斌）咁勁，我哋好似被人盤問緊。」德斌妙答︰「只係爭一盞燈。」

張建聲代解圍不成功

　　早前有傳Ron與Hana在深井同居，Ron否認道︰「查清楚先啦，報道話我住嗰度，但我都唔係住嗰度，亦無同居。（接唔接受同居？）無諗。（試過未？）未試過。」問Ron可有介紹女方給德斌和張建聲認識？張建聲代答︰「我哋唔會過問，我哋多數都係講車，如果車係老婆，我哋成日交換『老婆』。（佢架車識唱歌？）識，架車有音響嘛！（係咪播Hana啲歌？）救你（Ron）唔到喇，我已經盡量解圍。」

　　另外，Ron日前與好兄弟黃宗澤為無綫音樂節目《聲生不息》拍攝片段，似乎有意重返樂壇？他笑言︰「有得唱就唱，要等鄧智偉（音樂監製）返香港先算。」巧合地，Hana同樣找鄧智偉任唱片監製，Ron直指這是公司安排，與他無關；至於是否由鄧智偉牽紅綫，介紹Hana與他認識？Ron不置可否道︰「喺TVB見到面實識。」

 

轉載自: 晴報

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