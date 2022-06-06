不願升職的理由是「留更多時間打機」！這算是追求Work-Life Balance？還是沒有上進心？

「真不知道現時的年輕人是怎麼想的？」公關宣傳部門的主管走來吐苦水。

她說希望提升某下屬，讓他負責多些工作，亦為部門未來接班著想。怎知下屬冷冷的跟她說，「我不願像你們那般，工作無日無夜，我要有回我自己的生活。」

同事不但意外，而且有被輕蔑之感。

我也認識她的下屬，一個活力充沛的同事，是senior executive。這不是昨天的事，十多年前的年輕人，他們已經有自己一套工作準則。說回那位不願升職的年輕人，三十出頭，在公司工作了幾年，不算特別賣力，但卻準確無誤的把他的責任完成。

「部門人手不夠。」同事說：「提升多一兩個中層管理人，可以令採訪工作流程更加暢順，減少一些繁瑣枝節。況且，我也考慮過他在公司的發展前景。」

同事以為下屬年輕有為，理應有上進心。她為他設想了一條青雲路，先提升他做assistant manager。兩、三年後，讓他累積一些管理經驗，便再升他做manager。

「他怎樣解釋他的生活呢？」我問。

心想，每個人對工作和生活有不同渴求和需要。有人不介意每天工作十幾小時，他追求的可以是人工，亦可以是滿足感；又或者甚麼也不是，只不過他喜歡留在公司和同事相處。

有些人可以是工作狂，對其他事物毫無興趣，亦有人把工作和生活分得清楚，不會把公司同事發展成私人朋友。

反之，有人卻喜歡和公司同事相處，較之和親人逛街聊天的時間還多，感覺還親。

有人只視工作為工具，賺取金錢去讓自己過自己追求的生活，所以她的下屬有他清晰的目標，已經比時下年輕人好多了。

同事不以為然的說：「他跟我說要留多些時間去打機。」

「玩電子遊戲機？」我詫異的問。

同事無奈的點頭，我亦感到不可思議。