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06/06/2022

食辣出汗有助排毒消脂？營養師：沒有幫助！經常吃辣仲會傷腸道！只有這個途徑出汗才有用

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　　不少人喜歡吃辣，部分人吃辣後有排汗等現象，故相信有助排毒消脂。有營養師指，辛辣食物會令身體產生熱力，故食用後會出汗調節體溫，但這樣並非有效的排毒方式。另因辣椒素會加快腸道蠕動，或令食物營養未及吸收便排出體外，經常吃辣更有機會破壞腸道黏膜組織，因此要適可而止。提醒市民攝取足夠膳食纖維、多做帶氧運動等，才是有效排毒消脂的方法。

 


公共營養師李德勝

 

　　公共營養師李德勝表示，有些人吃辣後出現肚瀉，是身體自然排毒機制所致。「身體想盡快將辣椒素排出身體，而辣椒素亦會刺激腸道蠕動加快，因此造成肚瀉。」他解釋，吃辣後排汗是因辛辣使身體產生熱力，要出汗調節體溫，但這種被動式「味覺出汗」，並非有效的排毒方式。他認為，有效的排毒方式是做中高強度運動，令血管擴張、加快血液循環、消耗能量，同時使體溫升高至出現主動式「運動性出汗」，讓有害物質在排汗降溫時跟汗水流出。

 


 

或影響營養吸收

 

　　經常吃辣不但無助排毒，甚至有機會影響健康。李稱，辣椒素會使腸道蠕動過快，令食物的營養未趕及吸收便排出體外，長期如此恐導致營養失衡。他續說，辣椒素亦會刺激和破壞腸道黏膜組織，令組織產生裂縫，而人體70%的免疫細胞處於腸道，若毒素進入裂縫，淋巴結會分泌大量免疫細胞及產生發炎訊號，導致各種腸道發炎反應。發炎反應亦會進一步破壞黏膜組織使縫隙增多，若毒素經裂縫到達肝臟，便會加重肝臟解毒負擔，導致皮膚暗啞、內分泌失調、神經系統衰弱和慢性疲勞。

 

　　另外，辣椒素會殲滅腸道的細菌。他說，因害菌的重生速度比益菌高愈3倍，長期下去整條腸道會充斥害菌但缺乏益菌，便會降低身體抵抗力。若想透過食補充劑補充益菌，他建議服用以膠囊盛載且不含任何添加劑的益生菌。

 

　　對於坊間指吃辣椒能促進消脂，李德勝稱，吃辣椒只可輕微促進新陳代謝，若要達到消脂功效，每日最少要攝取約135mg辣椒素及438公克的紅辣椒。「經常吃辣有機會因刺激腸胃，破壞黏膜和引起潰瘍，得不償失。」

 

人工合成辣食無益

 

　　不過，李稱天然辣椒含多種抗氧化成分，適量進食能驅寒暖身。相反，人工合成辣味的食物和調味品等。不但營養盡失，更含大量油、鹽、糖、添加劑和防腐劑，多吃會對身體無益。

 


 

轉載自: 晴報

 

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