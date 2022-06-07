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07/06/2022

小狗難題專家

#退休 #理財 #識人好過識字 #養狗 #寵物
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　童年時，家中長輩好多教誨，受用終生。其中之一為：出外靠朋友。

 

童年時，先父早教落：「出外靠朋友」。

 

　　因為，一個人就算叻到會飛，三頭六臂，也不可能解決所有遇上的難題。故此，一定要靠人。假若你平時恃才／財傲物串串貢，得罪人多稱呼人少，一旦出事，自然人人睇你點死。

 

　　相反，若平時以禮待人，自己先做一個「好朋友」，令人樂於接近。如此，生活上有任何問題出現，身邊必會有大把援手。

 

　　好嘞，到近年，又有一句話，更貼地：識人好過識字。唔使解釋喇啩？

 

　　小弟雖然平日好似牙擦擦咁款，其實，自知瓣瓣不足，尤其去到專業層面，一定會虛心求教。包括醫療、法律、科技，甚至飲食、寵物……坦白從寬，我全部門外漢，怎不努力在這方面結識多幾個專家老友？

 

踏入社會工作，充分體會人脈的重要性。一個人叻到會飛，若冇關係網，也只可能有小成。

 

　　簡單如家庭電器，例如冷氣機、洗衣機、乾衣機……等壞咗點搞？又要搵師傅又要抬機回廠大修又要換零件……頭都大。換機？更需要度位、訂機、安裝、處理舊機……煩到癲。點搞呢？

 

　　立即使出「識人好過識字」武功！努力結識一位電器總代理，交個真心朋友。佢有乜，我即幫。倒轉，騎騎騎，全屋電器問題請替我解決。

 

認識電器批發專家後，從此再沒家居煩惱，因我家已經變了先進電器的陳列室。

 

　　養狗仔也如是。寵物帶來歡樂，也似養BB一樣。但也帶來擔憂。總之，我病好過佢病。當小狗呆呆滯滯，大小二便不通，生皮膚病，有蝨……等等時，你都咪話唔擔心。

 

狗如人，漸漸年老，四肢就會退化冇力，舉步維艱，故需早早強化。

 

　　若次次帶佢睇獸醫，你估富豪咩。於是，又使出「識人好過識字」大法。十多年前已在家居附近尋找可靠的寵物店。

 

　　終於，在北帝街找到一間「名富寵物用品店」，由一對姓謝的殷實夫婦經營。慢慢，就交上成為朋友。從此，任何小狗問題，就可交托「寵物難題專家」謝先生解決。

 

　　多年前養了小狗「新仔」，十歲開始後腿退化，行得日比日辛苦，見佢要步步維艱咁款捱，作為主人，當然心痛。

 

　　「碌Sir，你俾佢食呢隻Joint Aid 啦，英國馬匹都係食佢補腳骨力，全草本，冇化學品！」老謝提議。

 

　　結果，多謝多謝，「新仔」後腿多咗兩年能量。故此，再養「哈仔」，早早已餵佢長食。

 

「新仔」老退後，幸得寵專家謝先生介紹服用英國草本補充劑Joint Aids，遂得以延續多兩年步行能力。

「新仔」去後，決定早早替「哈仔」及「哈女」作腳部退化預防。

 

　　近日，「哈仔」又生皮膚病，出現粒粒。於是，立即約見醫生，之前，帶佢去老謝處剃毛，方便醫生睇清楚傷口。放低狗仔後10分鐘，佢已來電：「皮膚病小，我俾隻噴劑你處理啦。另外，哈仔有跳虱呀，同你捉埋啦， 一小時後接返佢可也！」

 

小狗經常患皮膚病，用沒有化學品的噴劑較安全。

 

　　感謝上天，令我遇上如此一個「狗仔專家」！

 

　　你有問題，都可以揾佢幫手，一於話我介紹啦！

 

　　地址：九龍土瓜灣北帝街53號地下

　　電話：2762 7882

 

 

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