懼妻族宣言：「老婆大人呀……」

幾丁「懼妻族」放工在酒吧啤一啤，人人唔想咁快返屋企，為避俾老婆哦，於是，先來互慰一番。突然，「肥佬A」在懷中取出一張紙，上面密麻麻寫滿A B C D E …… N咁多項，乜來呢？

怕老婆俱樂部，會員人數非常龎大

「各位兄弟，我積聚多年體驗，列出左一張想老婆講又唔敢講的清單，大家有冇興趣聽聽，可能也是你哋心聲噃！」

一眾當然叫好。於是，「肥佬A」就緩緩讀出，並聲明以下各點，開頭要加句：「喂，老婆呀！」

A：男人唔係讀心專家，你想點，唔該清楚講明啦！

男女思維，經常向左走、向右走

B：你自己次次去完廁所唔揭板，為乜要我次次小便完就要冚板呢？你有你習慣，我有我習慣，為乜唔冚板要俾你鬧？

C：可否接受講道理，大家是其是，非其非？

女人天生是「口不對心」動物，很可愛

我天天隨身的「智慧銀包」

D：有是非黑白問題，請明確提出，我一定會盡力解決。但若是要求感性的同情，你搵你的閨密啦，佢哋最擅長聽傾訴。

在家，無論丈夫如何，都會招致老婆埋怨，正常

E：男人記憶力好短暫，七日前做過的，可能已忘記。所以，五、七、十年前的事，請咪再問我或攞出嚟講！

F：你唔好成日問我你肥唔肥啦，照鏡啦！

G：唔好成日叫我keep fit，fat同fit，對男人，皆一個字而已。

H：你可以要求我做任何事，但千其咪迫我點去做，請學唱一句歌——I did it my way，否則，你既然咁叻，唔該自己做咗佢！

I：我睇緊跑馬或英超時，有嘢講，請在廣告時間講，除非屋企火燭！

J：當我問你有乜問題時，若你話「冇！」，咁我就真係信㗎，雖然我明知你講大話，但一揭穿，盞鬧交，何苦呢？

K：唔好成日問我問題又唔想聽真話，咁搞好矛盾，俾我沉默是金好嗎？

精明的丈夫，在家一定沉默是金

L：去任何宴會前，千祈咪問我著邊套衫好，我真係唔知㗎。總之……你著邊套都靚啦！

老婆買甚麼，穿甚麼，一是忍口，一是支持，沒有其他空間

M：若冇興趣問我真誠理性的分析，請咪問。因男人個腦用邏輯理據作思維，所以擅長講賽車、賽馬、體育、政治及投資。一切涉及感性與感覺的，你自己搞掂佢啦。

N：你買任何衫、鞋、手袋……皆有絕對需要，兼且一定唔會買多買錯，又非常平，得未？

「肥佬A」朗讀元，全場「懼妻族」大力鼓掌，之後，問：「究竟邊個夠膽同老婆講以上推諸四海皆準的真心話？」

丈夫們有任何口水，返家前與老友先盡噴可也

一致結論：想死就講啦！飲杯！

然後，鳥獸散，再回家扮演「小丈夫」去也。