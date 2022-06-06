連敬涵：內需股部署策略　比亞迪無得輸？美國擬撤銷東南亞太陽能進口關稅　邊類光伏股最能受惠？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

內地財新5月服務業PMI為41.6，雖然較4月低位回升，但仍遠遜預期；中央落實一籃子提振經濟措施，邊類內需股值得部署？比亞迪(01211)持續強勢，早市曾觸及300蚊關，上望空間仲有幾多？據報美國擬暫停對東南亞國家進口太陽能電池板徵收關稅兩年，光伏股半日造好。若消息屬實，邊類光伏股最能受惠？

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