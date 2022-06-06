【FOCUS】約翰遜仕途迎考　英鎊恐同捲漩渦

是禍躲不過。就「派對門」數度致歉的英國首相約翰遜，6月或迎來仕途最猛烈風暴－－保守黨內「倒戈分子」集結的不信任投票，一觸即發最快就在本周。面對出席女王白金禧慶典時的噓聲、創40年新高的國內通脹、大概率失落的兩個國會補選議席……約翰遜一邊繼續力撐烏克蘭，另一邊擬揭盅醫療、房屋重大政策反擊。

黨內不信任投票，或達門檻

一連四日的白金禧慶典歡聲落幕，唐寧街10號上空的陰雲再密布。隨著國會下議院即將結束休會，約翰遜會否如前任文翠珊2018年12月般，直面黨內不信任投票，懸念系於「1922委員會（保守黨下議院黨團）」主席Graham Brady手中，是否真的有傳言中「至少54封」倒戈信。

為何是54封？根據規程，觸發不信任投票的門檻為全體359名保守黨議員的15%。政壇耳語就指，已提交不信任信的議員甚至高達67人；一旦Graham Brady完成清點確認，不信任投票最快將於周三（8日）舉行。如想在投票中過關，約翰遜須有至少一半黨友、即180人保駕。

（Boris Johnson Twitter）

為了確保將約翰遜拖下馬，「倒戈分子」據報另一計劃是等到本月23日的Wakefield及Tiverton and Honiton兩個國會補選議席塵埃落定後，因屆時若保守黨兩席盡失，約翰遜勢面對更大的逼宮壓力。

「東山再起之王」醞釀反擊

不過，有「King of comebacks（東山再起之王）」之稱的約翰遜，顯然不是吃素的。就在「北極熊」普京周日警告歐美勿向基輔提供長程導彈，否則「將打擊之前沒打擊過的目標」之際，英國仍決定向烏克蘭運送射程可達50英里的跟踪式M270遠程火箭炮。

另一邊廂，為了反擊「倒戈分子」以及工黨對「生活成本危機」的指控，約翰遜預期本周將宣布NHS（國民保健制度）「有史以來最大的追趕計劃」，減少因疫情導致的就診輪候時間；亦預期將揭盅新版「置業權（Right to Buy）計劃」，令英格蘭250萬租戶以優惠價購入公營房屋。

一頭不羈金髮的約翰遜，能否瀟灑度過本月的風暴？保守黨後繼乏人似乎為他提供另一底氣。被視作最有可能的繼任者財相辛偉誠（Rishi Sunak），近期同陷入妻子不恰當避稅爭議。

約翰遜仕途忐忑，捲入漩渦的恐還包括過去一年跌跌不休的英鎊。回想2018年底文翠珊遭逼宮時，英鎊不跌反升；但今次的情況或許不同，因英國經濟現時正面臨「滯漲」風險，政治不安恐將加劇美銀口中的英鎊兌美元「失寵」。