金融戰爭下聯繫匯率更具優勢

人們往往都不知道危險正在身旁，也往往是忽略了其實機會就在眼前！

當人們都覺得戰爭是很遙遠的時候，俄烏戰爭就突然爆發了，這遠在歐洲的戰爭卻帶來了全球性的高通脹！在量化貨幣多年的西方世界裏面，其實各國的經濟已充滿了泡沫，而普京今次正正是利用能源及農產品等實物，將主導權從西方金融虛擬世界中搶回來！俄羅斯宣布天然氣要用盧布來結帳不單只敗中求勝，更打破了美國的貨幣壟斷，未來美國更要面對人民幣及數碼人民幣的衝擊。

西方的變遷還有金融世界後面的保護傘－－軍事霸權！中俄的高超音速導彈技術是搶得到重要的優勢，俄國的鋯石導彈及中國的東風21D等系列導彈同樣改變及顛覆了戰爭的主導性及模式，2003年當中國第一個太空人楊利偉出現的時候，很多人都取笑我們的航天技術比西方落後50年，但我當時認為重點是航天科技背後的導彈技術，也早在7年前，我認為東風21D會為航母為主的海軍戰術作出大改變的時候，一些人取笑我想得太天真。

香港就在這複雜的宏觀大局之下變得危機處處，但也機會重重！

以上結構性的大局，其實正配合西去東來的國際大局趨勢，香港在東西方角力中成為了戰場的橋頭堡，也彰顯了香港金融中心地位的重要性，我們應該留意資金會否持續匯聚在香港，這影響平息時代會否繼續。

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很多人覺得香港當下的考驗就是聯繫匯率制度，聯繫匯率如果要改變，就要接受太多難以掌握的變數了，當下聯繫匯率的優點我認為仍遠遠大於缺點。的確，聯繫匯率繼續運行，但香港又沒有追隨美元加息的話，我們將會面對很多套息的活動，不過這點衝擊顯然不是新事物，我們在過去幾年是承擔得起及應付得很好的。顯然，聯繫匯率的好處很多人都忽略的，因為港元與美元掛勾的關係，其實間接是與人民幣掛勾的，只要我們掌握好人民幣與港元的匯價，其實就等於主動掌握到人民幣與美元的兌換價值了，這點在過去的太平盛世重要，而在未來的互相全面對戰可能更加重要，如果用這角度去看，香港是不應該改變聯繫匯率的，除非以上所說的有關價值消失，聯繫匯率是一個重要的戰略價值。

只要香港市場逐步開放，各樣豪宅、工商項目在回復正常後會有個較大的幅度反彈，當然，住宅尤其是豪宅近年已經完全是靠香港的「內循環」去消化，現在的香港其實是百廢待興，還看下任特首如何有效迎接西去東來的大局了。