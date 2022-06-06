06/06/2022
報稅2022｜會計師公會提供免費稅務諮詢、解答報稅奇難雜症！4個途徑發問，會計專才一連4日解答！一文睇清解答日期、聯絡方法
Ariel Chan
Ariel Chan
寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。
Editor
又來到報稅日子！2021/22年度個別人士報稅表已經在6月1日寄出，大家須於報税表發出日期起的1個月內，即7月 2 日或以前填妥及交回報税表。香港的稅制雖然簡單，但是當中涉及不同的細項……到底要如何用盡免稅額？如何避免申報錯誤？不用煩，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會早前就宣布在6月尾為大家解答報稅問題，費用全免！即睇詳情啦！
（圖片來源︰ACCA Facebook）
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4大途徑提交稅務問題
自1999年9月起，ACCA每年都會為市民提供免費稅務諮詢服務，而今年香港分會就將會於6月27日起至30日，一連四日解答市民報稅時遇到的疑問。即日起，大家可以通過WhatsApp、Signal、電郵或是Facebook inbox等4個途徑提交報稅問題，ACCA的專才會在6月27日至30日晚上7至9時逐一解答！
ACCA稅務諮詢服務的聯絡方式如下：
WhatsApp／Signal︰6716 1085
Facebook︰https://www.facebook.com/ACCA.HongKong
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