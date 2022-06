息差股各奔，歷史確押韻

美國的經濟數據愈出愈差,人人都說不是擔心衰退就是憂慮滯脹。要是衰退將近,唯一最準睇得最遠的長短債息差應由正轉負,或由很闊縮到很窄。不過這並無發生。

(iStock)

既然息差預示四至六季後的經濟,股市預示一至兩季後,那息差應領先股市一年。那就假設如此,圖中所見,息差領先標指按年變幅一年的相關度驟看可以,但非極佳。

最明顯的背馳是近兩年,息差擘闊但標指按年變幅由高位大跌。只要細究由1962年起有債息紀錄至今,類似背馳還有兩次,一在1970年代中,另一在1990年代末。

其實,現在背景亦確似那兩年代:通脹確高如第一次石油危機時,而科網泡沫也似1990年代末。標指前景,不外乎如這兩次歷史或其混合。可惜,這兩次最終都大跌。

此乃history never repeats itself, but it often rhymes之理。

羅家聰(mewe.com/join/lawkachung、facebook.com/kc.economist、lawkachung@gmail.com)