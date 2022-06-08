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08/06/2022

息差股各奔，歷史確押韻

#息差 #美股 #通脹
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　　美國的經濟數據愈出愈差，人人都說不是擔心衰退就是憂慮滯脹。要是衰退將近，唯一最準睇得最遠的長短債息差應由正轉負，或由很闊縮到很窄。不過這並無發生。

 

（iStock）

 

　　既然息差預示四至六季後的經濟，股市預示一至兩季後，那息差應領先股市一年。那就假設如此，圖中所見，息差領先標指按年變幅一年的相關度驟看可以，但非極佳。

 

 

　　最明顯的背馳是近兩年，息差擘闊但標指按年變幅由高位大跌。只要細究由1962年起有債息紀錄至今，類似背馳還有兩次，一在1970年代中，另一在1990年代末。

 

　　其實，現在背景亦確似那兩年代：通脹確高如第一次石油危機時，而科網泡沫也似1990年代末。標指前景，不外乎如這兩次歷史或其混合。可惜，這兩次最終都大跌。

 

　　此乃history never repeats itself, but it often rhymes之理。

 

　　羅家聰（mewe.com/join/lawkachungfacebook.com/kc.economistlawkachung@gmail.com

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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