書展動漫節 如期下月舉行 美食博覽8月辦 會展站消費券帶旺人流

【晴報專訊】新冠疫情大致受控，今年書展、動漫電玩節、美食博覽等大型消費展覽，有望在夏天如期在灣仔會展舉行。有參展商對市道感樂觀，特別會展站通車後勢帶動人流，亦期望第2期消費券刺激市道，但擔心疫苗通行證的3針要求影響聘請人手。

今年書展的參展商冀生意有一成增長（資料圖片）

另8月舉行的美食博覽，據了解今年仍未准許場內試食，有業內人士指，或損高端食品展商參展意慾，「個心好想做，但怕反應唔好」。

貿發局網站顯示，今年書展及美食博覽將分別在7月及8月舉行。另動漫電玩節主辦方亦指，今年活動在7月底舉辦。適逢東鐵綫會展站上月中啟用，而第2期消費券料本月登記，最快下月發放，勢帶挈連串消費展銷情。

工作人員須打3針 展商憂難招聘

書展主要展商之一中華書局，市場總監陳超英表示，今年會續訂18個攤位，顯示「信心不變」，又謂參展一定不會「打定輸數，做蝕本生意」，冀銷售額起碼有個位數增長，但賺錢仍屬其次，最希望新書「賣得出」，以免浪費作者心血。

經緯文化負責人Gary Fung亦對今年市道有信心，今年更租5個攤位，比去年多1個。他稱去年首度主打「保育」主題，結果有作品賣過千本，相信市民疫下更珍惜和重視環境，故今年乘勝追擊，期望生意有一成增長，並看好會展站帶旺人流。但他指，初步了解展商工作人員均要打3針疫苗，擔心請臨時工有困難。

美食博覽料續禁試食 業界陷兩難

去年美食博覽禁止場內試食，據了解，主辦方未最後決定今年安排，但相信公眾展續禁試食。協辦的食品委員會主席吳永恩透露，過去兩年展覽未能順利舉行，展商手頭貨源充足，都「心思思」希望參展，但部分擔心未能試食影響消費者購買意慾，「貴酒無得試，可能唔會買」，使業界陷於兩難。

美味棧採購經理劉崇智稱，公司多年未參加美食博覽，但今年會租兩個攤位試反應。他表示，市民消費力仍疲弱，「無意慾去試新產品」，期望在展覽氣氛及消費券帶動下，推廣會更順利。

過去兩年政府有透過防疫抗疫基金，推出「會議展覽業資助計劃」資助參展商場租，計劃已延長有效期到今年12月31日；另工業貿易處的「中小企業市場推廣基金」去年亦擴大資助範圍，涵蓋有良好往績的機構舉辦以本地市場為目標及具規模的展覽會。吳永恩直言，疫情似乎「沒完沒了」，展商更擔心反應不佳會浪費場租，若政府提供補貼，或令業界更願嘗試。