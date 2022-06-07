  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

07/06/2022

撐穿50天線

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　昨日(6日)33板塊升跌情況：

 

 

　　迄12:30，上升板塊：20；下跌板塊：13。

 

　　至4:30收，上升板塊：27；下跌板塊：6。

 

　　前市恒指收：21082.13。

 

　　昨市恒指收：21653.9；升571.77。

 

 

　　前市期指收：20944。

 

　　昨市期指收：21598，升654。

 

　　前市低水：138；昨市低水：56。

 

　　前市大市成交：1036.2億元。

 

　　昨市大市成交：1385.16億元，增348.96億元。

 

　　前市期指成交：83845張。

 

　　昨市期指成交：107261張，增23416張。

 

　　上周四本欄文題：《撐．撐．撐．撐．撐》，結果昨日恒指撐升571點，期指撐升了654點。這個撐．撐．撐．撐．撐，是沿自5月23日文的《枯樹寒枝舞婆娑》而來。A股是政策市，當阿爺要撐經濟、撐股市，投資者怎能不靠「撐」邊站隊。

 

(資料圖片)

　

　　不過，昨日這個撐升，是升中要防跌，要防後勁不濟。畢竟支持股市上升的，不是政策，而是政策推出後，企業的應用政策，帶出經濟效益，企業賺錢，股價才會升。初期的撐升，可以是久旱逢甘露，大家Happy下先，要甘露帶來豐收，才可長久Happy。

 

　　期指撐穿50天線亦同時撐穿了個圓底頸線，量度升幅可望23300左右，即尚有二千多點升幅。

 

　　值得好友留意。

 

　　右方是昨日沽空佔成交金額逾15%的股票。

 

 

　　好淡友會何時決戰？我不知，只知如期指於周三及之後，企穩於24717上（周線圖保歷加通道中軸），後市要留心。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk