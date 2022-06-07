昨日(6日)33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：20；下跌板塊：13。

至4:30收，上升板塊：27；下跌板塊：6。

前市恒指收：21082.13。

昨市恒指收：21653.9；升571.77。

前市期指收：20944。

昨市期指收：21598，升654。

前市低水：138；昨市低水：56。

前市大市成交：1036.2億元。

昨市大市成交：1385.16億元，增348.96億元。

前市期指成交：83845張。

昨市期指成交：107261張，增23416張。

上周四本欄文題：《撐．撐．撐．撐．撐》，結果昨日恒指撐升571點，期指撐升了654點。這個撐．撐．撐．撐．撐，是沿自5月23日文的《枯樹寒枝舞婆娑》而來。A股是政策市，當阿爺要撐經濟、撐股市，投資者怎能不靠「撐」邊站隊。

(資料圖片)

不過，昨日這個撐升，是升中要防跌，要防後勁不濟。畢竟支持股市上升的，不是政策，而是政策推出後，企業的應用政策，帶出經濟效益，企業賺錢，股價才會升。初期的撐升，可以是久旱逢甘露，大家Happy下先，要甘露帶來豐收，才可長久Happy。

期指撐穿50天線亦同時撐穿了個圓底頸線，量度升幅可望23300左右，即尚有二千多點升幅。

值得好友留意。

右方是昨日沽空佔成交金額逾15%的股票。

好淡友會何時決戰？我不知，只知如期指於周三及之後，企穩於24717上（周線圖保歷加通道中軸），後市要留心。