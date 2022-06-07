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07/06/2022

Apple喬布斯因此病不治！神經內分泌腫瘤難察覺、易誤診！醫生：持續腹部不適要留神

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　　一般人出現腹痛、腹瀉和重複胃潰瘍等情況，或會不以為然，但有專科醫生警告，這些症狀也可能是胃腸胰臟患上神經內分泌腫瘤（NET）的徵狀，NET是消化系統中僅次於大腸直腸癌的第二常見腫瘤，蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）當年正因胰臟患NET而不治。醫生提醒市民如持續出現腹部不適，或持續一段時間呈突發性面紅、耳熱等症狀，應及早求醫及檢查。

 

　　現年61歲的劉先生，於2014年9月起出現胃脹、頭暈等問題，數日後確診患上胰臟神經內分泌腫瘤（NET），且有擴散至肝和胰臟迹象，須同時接受電療和標靶藥治療，惟病情一直反覆，同年11月底更曾在家休克，事後須切除部分胃部和十二指腸。

 

常見於腸胃胰肺

 

　　內科腫瘤科專科醫生陳林表示，NET是源於人體內分泌系統，由神經內分泌細胞而引起的惡性腫瘤，神經內分泌細胞是專門負責分泌激素及荷爾蒙等活性物質的細胞，遍及全身，故身上任何位置也有機會出現NET，但以腸胃道、胰臟及肺部最常見。例如「癌‧不孤單基金會」早前收集的臨床數據顯示，約42%港人的直腸會患上NET，其次為胰腺和闌尾。

 

廖玉華醫生（右）指，超過四分一患者確診時腫瘤已擴散。左為陳林醫生。

 

　　外科專科醫生廖玉華指，NET分為功能性和非功能性，前者因應患病位置不同而較常出現明顯症狀，如呼吸困難和氣喘、血管擴張、皮膚青紫等；但非功能性NET患者的症狀非常輕微，甚至完全沒有症狀，可能5至7年後才會出現，惟出現體重下降、出血、腹痛等症狀時，NET可能已擴散至其他部位。

 

　　她引述美國國家癌症研究院數據指，過去30年間NET發病率增加了5倍，更是消化系統中僅次大腸直腸癌的第二常見腫瘤，新加坡在1993年至2014年間，整體發病率亦由每年每10萬人有0.8宗升至2.4宗；另外，由於NET的症狀易與其他疾病混淆，超過四分一患者確診時腫瘤已擴散至鄰近甚至遠端器官，平均存活期可減至約33個月。

 

 

手術未必可徹底清除

 

　　陳林強調手術也未必能徹底清除腫瘤，提醒市民如持續出現腹部不適，如腹脹、腹瀉和變瘦，或持續一段時間出現突發性面紅、耳熱和腹瀉等，應及早求醫，接受檢查和評估。廖玉華則重申，所有預防癌症方法也能防止患上NET，如家族有人曾患症，則應盡早進行檢查以防遺傳。

 

 

轉載自: 晴報

 

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