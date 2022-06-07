林嘉麒：港交所遭索賠 不跌反升之謎？科技股再彈空間有幾多？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港交所(00388)禍不單行，旗下LME先後遭Elliott Associates及Jane Street提告，索賠金額逾4.7億美元，不過港交所本周股價卻累升逾3%，如何解讀股價表現？部分科技股表現繼續亮麗，監管結束風聲愈吹愈大，股價上升空間還有多少？

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