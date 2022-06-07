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07/06/2022

敵人恐懼我貪婪，機會來了！疫情下全球頂級「波士頓馬拉松」降低門檻，終於可參加！

#運動 #馬拉松 #長步 #跑步 #波士頓馬拉松 #獨角獸 #巴菲特 #敵人恐懼我貪婪 #疫情
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　　波士頓馬拉松是全球公認的頂級馬拉松比賽，它有一個獨特的標誌，就是獨角獸（Unicorn）。筆者記得2007年第一次帶團參加這項頂級賽事，領取號碼布後有一大袋紀念品。所有紀念品都會印上這隻獨角獸，而令筆者印象最深刻的是一對我們常用的勞工手套，跑手都因為勞工手套印了這個獨角獸標誌而把手套收藏，視為紀念品。

 

　　筆者在此分享一些有關波士頓這項名牌賽事的參賽進程，記得2007年第一次帶團參加波士頓馬拉松，當年的標準比現在低約5-10分鐘，跑手只要達標便可參加比賽。不但如此，就算未達標也有機會參加波士頓馬拉松比賽，只要成績在慢過標準時間的一分鐘之內便可，即有59秒恩恤，也可報名參加，而且也一定可以參賽，這顯示當年馬拉松跑手不多，水準也不算高。

 

　　筆者之後在2009、2015、2017、2018、2019也有開辦波士頓馬拉松比賽團，期間眼見波士頓的參賽標準不斷提高，先取消了這59秒恩恤時間，所有參賽者都要達標才可申請參加。其後更因參賽者成績不斷提升，能夠參加的跑手多過提供的名額，所以就算參賽者達標，也要比較一下超標多少，才能參加。

 

　　為了公平起見，波士頓馬拉松主辦機構決定，把超標跑手分等級，讓跑得快的跑手優先參加。報名參賽分先後次序，若參加者比標準時間快超過20分鐘的跑手，可以優先報名，兩天之後輪到比標準時間快超過10分鐘的跑手報名，再過兩天才到超過只有5分鐘的跑手報名，完成後看看還有多少餘額，才輪到剛剛達標的那一批可以報名參加。所以這一批會被篩選，跑得快，仍有機會參賽，跑得慢就可能落空了。

 

　　直至2019年，經頭三輪快20分、10分及5分鐘的跑手報名後，剩下給剛剛達標的跑手名額不多，這一批參賽者中，要比個人參賽標準快4分52秒才可參加。所以，到了2020年接受報名前，主辦單位確定這個趨勢而決定，宣布每一個參賽標準都會提高5分鐘，才能合資格參加。結果，2020年雖然提高了5分鐘之多，完成報名程序後，留給剛剛達標的跑手名額仍然不多，這批跑手仍然要快多過1’39”才可參加，可見主辦單位的確決斷英明。

 

（unsplash）

 

　　筆者於2016年開始鼓勵跑手爭取完成世界六大馬拉松，所以也留意另外兩種參賽途徑，就是參加慈善捐款，或向機構購買參賽套票，由2016-2019連續幾年，購買慈善名額由5,000美元增加至過萬美元，參賽套票由兩萬多元增加至九萬元，可見此頂級賽事的吸引力非同凡響。

 

　　眼見參加波士頓馬拉松愈來愈難，要求不斷提升，套票愈來愈貴，有些跑手已經打消參賽念頭，認為自己無緣參加波士頓馬拉松了。

 

　　這時候卻因疫情影響而露出一線曙光，今年4月的波士頓馬拉松比賽參加者，凡附合年齡組別標準要求，都能夠參加，是連續多年不斷提升後，第一次回落。筆者有幾位剛剛達標的朋友，在疫情中決定參加，完成了這一項頂級比賽。

 

　　筆者突然想起，2018年好友盧楚仁提議，這個專欄以財經及馬拉松混合，讓讀者更能體會兩者關係，故此，筆者想起財經界名人，股神巴菲特的名句「敵人恐懼我貪婪」。

 

　　今年剛剛達標參加波士頓馬拉松的跑手，在疫情下決定前往參賽，達成心中目標，是否也是在其他合資格跑手，因疫情影響而不參加，給了我們一個機會呢！

 

 

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