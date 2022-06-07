Apple WWDC 2022｜Macbook Air午夜暗色超吸睛！iOS 16更新推個人化鎖定畫面！一文睇清Apple發布會7大亮點 + 8大iOS重點更新位

一年一度的Apple開發者大會 WWDC 2022在今日凌晨時分舉行，大家最關注的，當然是Apple有咩新搞作！除了宣布推出iOS、MacOS等作業系統的更新版本，亦為大家帶來最新的MacBook Air以及Macbook Pro！編輯部為大家整理好今年WWDC的7大重點內容，各位果迷，又係時候出動！

【Apple WWDC 2022】全新M2晶片：執相、剪片、3D製作必備！

今年WWDC的亮點，當然非全新M2晶片莫屬！全新的M2晶片採用第二代5納米製程技術製造，比現時的M1晶片配備18%更快的CPU，以及多50%的記憶體頻寬。而M2晶片更採用了Apple新一代 GPU，大幅提升圖像處理效能，比M1晶片提升多達25%！最重要的是，M2晶片只需以五分一電量，就可以達至最高效能，相信要編輯大量 RAW相時電腦也不會「好嘈」！

M2晶片的CPU 具備更快的高效核心和更強的節能核心，效能比M1晶片高出 18%。

M2晶片採用Apple新一代10核心GPU，在最高電池用量時，圖像處理效能比M1晶片高達 35%。

除了以上總總升級，M2晶片亦為大家帶來更流暢的影片體驗！M2晶片的媒體引擎備有高效頻寬影片解碼器，支援 8K H.264 和 HEVC 影片；而ProRes 影片引擎更可以播放多串流 4K 和 8K 影片，啱晒煲劇啦！

【Apple WWDC 2022】全新MacBook Air：MagSafe回歸！同場加映新版13吋MacBook Pro

看完M2晶片的強勁規格，當然不能錯過採用全新M2晶片的MacBook產品！Apple宣佈推出重新設計的MacBook Air以及新版 13 吋MacBook Pro，兩者均使用全新M2晶片，勢要把電腦效能再推往另一高峰！

先來看看全新MacBook Air，MacBook Air採用全新設計，厚度僅11.3毫米，僅重 2.7磅，比起上一代，新版的機身體積減少足足20%，拿出街也不覺辛苦！而繼Macbook Pro後，MagSafe亦回歸MacBook Air，充電線在受到意外拉扯時會立刻鬆開，大家不用再擔心被充電線絆倒後電腦會一同報銷！

全新MacBook Air配備MagSafe專用充電連接埠，讓用戶在充電時更安心。

除此之外，新版MacBook Air亦配備13.6 吋Liquid Retina顯示器，顯示器採用「M字額」設計，令為熒幕騰出更多空間。在前置相機方面，MacBook Air配備全新1080p FaceTime HD相機，解像度及低光拍攝表現比上一代出色達2倍，不論網課或zoom meeting，都更上鏡！至於大家最注的顏色上，除了以往的銀色和太空灰，MacBook Air 亦新增了午夜暗色和星光色，相信當中午夜暗色必定成搶手貨！

全新MacBook Air配13.6吋Liquid Retina顯示器，具備500尼特亮度，亮度比以往高25%。

全新MacBook Air厚度僅11.3毫米，有4款外觀可供選擇：銀色、星光色、太空灰和午夜暗色。

而新版13吋MacBook Pro同樣配備M2晶片，在處理 RAW 圖像的速度比上一代快近40%，亦支援多達24GB統一記憶體（RAM），令進行多工處理和大量複雜的工作時變得更順暢；另外，新版13吋MacBook Pro將影片項目輸出為 ProRes的速度亦比上一代快近3倍、影片播放時間更可長達 20小時，適合對電腦性能要求高的人土使用！

配備M2的13吋MacBook Pro支援多達 24GB快速統一記憶體和100GB/s記憶體頻寬，進行多工處理時就更得心應手。

全新MacBook Air

售價：$9,499起

推出日期：7月

全新13吋MacBook Pro

售價：$9,999起

推出日期：7月

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